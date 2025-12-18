2026拚連任、「藍白合」？高虹安曝將拜會黃國昌、鄭麗文

新竹市長高虹安今復職。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

新竹市長高虹安今（18日）復職，外界也關注2026新竹市長選戰，媒體詢問新竹市是第一個談「藍白合」，國民黨似乎有意願禮讓，是否繼續拚連任，高虹安表示，後續規劃會先跟國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌2位黨主席，拜會完成之後，會再有比較詳盡的決定跟大家說明。

高虹安回歸新竹市府市長崗位第一天，她上午11時出席復職後首個公開活動，並接受媒體聯訪，有媒體詢問，黃國昌受訪提及新竹市應該是第一個談妥「藍白合」的地方，國民黨有意禮讓意味，會繼續競選連任？高虹安指出，她回來市府工作，可能後續才會再拜會黃國昌、鄭麗文2位黨主席，畢竟在停職期間，也歷經過一次的大罷免，到了復職，其實非常感謝兩黨，包括黨主席還有很多的同志，大家在這段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。

高虹安表示，所以她想，剛剛所提到的這些後續規劃，也許是先跟兩黨的主席拜會完成之後，會再有比較詳盡的決定跟大家說明。

另外界關注停職薪水的部分，內政部原稱高虹安停職期間不發薪，後來又改口要發，高虹安之前曾說會將停職的半薪捐出，現在有無改變想法。高虹安表示，一切依法處理就好，至於說補發的薪水，人事處也會再跟她報告大概的計算是什麼，現在好像看新聞報導有蠻多種版本，其實也都不太知道確切到底補發的薪水、時間，這部分之後會再跟大家報告。

