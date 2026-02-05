2026拾光員林幸福加瑪 員林燈會2/14浪漫點燈





員林市公所日在員林公園舉辦「2026拾光員林 幸福加瑪」員林燈會記者會，由員林市代理市長賴致富、彰化縣政府城市暨觀光發展處處長王瑩琦、彰化縣政府機要祕書張建豐、秘書游筑凱、賴沛然，參山國家風景區管理處副處長廖錫標、員林火車站站長李瑞德、縣議員劉惠娟、張錦昆、凃俊任、曹嘉豪，與員林市民代表會主席張國良暨各代表與里長，台懋實業公司經理楊宗翰、員林福寧宮主委林猷鐘等嘉賓，共同宣布元宵燈會的開始，2026員林燈會暨元宵節活動將於2月14日晚間在員林公園浪漫點燈，展期到3月8日止。

員林市代理市長賴致富表示主燈作品為「萬歲皇朝・駕馬迎春」，希望幸福循環，不斷加碼。「拾光員林・幸福加瑪」的主題代表我們已經升市10年，將邁入下一個繁盛10年，新的一年在代表會的支持下，持續推動各項建設及福利措施，包含廚餘機補助、市民意外險等。特別感謝彰化縣的大家長王惠美縣長的對員林市各項政策及經費的大力支持，以及員林市民代表會主席張國良暨全體代表全力支持，參山國家風景管理處也協助爭取交通部的補助，員林真是個受到大家寵愛的幸福城市。

「2026拾光員林 幸福加瑪」 「拾光員林」走讀小旅行出了「國際版」

促成本次燈會的尚包含各公私單位的鼎力相助，福寧宮主動認養媽祖宮前的燈光布置，台懋實業秉持全民公益加入贊助，員林火車站也全力配合燈會妝點我們的門面－員林火車站，讓賓客一到員林就感受氛圍。2026年「員林燈會」與「彰化月影燈季」、「花在彰化」連結成彰化三大走春景點，賴代理市長表示，王縣長相當寵愛縣民，彰化月影燈季的大獎包含iphone17等獎項，邀請全國民眾走入彰化，共同挖掘現屬於彰化的文化特色與城市驚喜。

初一到初三，以及2月28日與3月1日共5日，員林公園「點亮拾光・夜夜驚喜」，每日呈現不同的大型光影劇場，要鄉親每天來都有新奇發現。

《黃阿瑪的後宮生活》聯名提燈，將於初一到初三，以及228連假三天(2/27-3/1)晚間



6時 30 分發放，讓大家一起把幸福光芒帶回家！加入市公所Line即可於2月17日(大年初一)索取光影票卡，並參與3場光影劇場活動，集滿3枚章戳，可兌換限量幸福泡泡風車。

2月14日（六）盛大點燈儀式，將邀請民歌女神于台煙，以及兩度入圍金曲獎「最佳演唱組合」的 VH 接力演出。2 月 27 日（五）晚間7時元宵晚會，邀請到KMF極限火舞團，還有年輕人喜愛的超人氣樂團芒果醬 Mango Jump。市公所永遠把鄉親的歡樂與期盼放在首位。賴代理市長跟大家說好不見不散！

「拾光員林」走讀小旅行出了「國際版」，將由員林的文史專家帶領國際學生藉由走入員林街區，認識古蹟、品嘗美食，以及參加燈會活動，深入認識台灣的常民文化與節慶。員林市公所誠摯邀請全國民眾於年節期間一同漫遊員林、賞花燈、遊商圈、嚐美食、看花田，相關資訊請洽員林市公所官方網站。

