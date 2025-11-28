2026掌握AI大贏家 主動抱緊台股基金
【記者柯安聰台北報導】近期台股波動加劇，市場受聯準會12月降息時程不確定性，以及對輝達財報的過度解讀影響。然而，野村投信表示，此波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多格局，AI結構性成長趨勢不變。若大盤量穩價增並站穩季線，搭配2026年AI強勁展望，年底前仍有望啟動跌深反彈行情。而觀察近期市場矚目的記憶體類股修正較大，但長期而言記憶體漲價屬於結構性因素，主要受美國CSP大廠急單與台韓寡占效應支撐，預期漲勢可望延續。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，從聯準會9月經濟預測（SEP）來看，官員認為美國通膨穩定、就業市場有降溫跡象，而美國9月失業率攀升至4.4%，雖說主要是反映勞動參與率提高，並非出現衰退危機，但也顯示一定程度的降溫風險。預期在美國政府恢復運作、更多經濟數據陸續公布後，聯準會仍將持續降息步調。近期紐約聯準會總裁John Williams釋出12月強烈降息訊號，CME期貨也顯示降息機率回升至7成，顯示寬鬆政策方向未改。
張繼文接著提到，對AI的樂觀看法沒有改變，輝達2026財年第3季財報亮眼，單季獲利319億美元、年增65%，資料中心收入季增44%至510億美元，並預估至2027財年累積營收達5000億美元，驗證AI需求真實且持續。雖然市場對輝達應收帳款與庫存增加存有疑慮，但其實屬於過度解讀，實際上輝達上季應收帳款周轉天數較前一季縮短，庫存金額增加則源自產品結構中高價晶片比重提升，屬於產能擴張的合理現象。輝達執行長黃仁勳提到「Blackwell銷量破表、雲端GPU已售罄」，顯示AI成長動能未減。
除了輝達之外，Google近期推出Gemini 3.0 pro也令市場驚豔，其自研的ASIC晶片TPU（Tensor Processing Unit）發揮其針對不同語言模型與多樣化推論場景優化的優勢，與GPU共同受惠AI應用創新，形成強勁的雙軌成長趨勢。而無論是GPU還是TPU，在所有AI晶片的背後，先進封裝/測試、PCB/ABF、散熱、電源供應、高速傳輸等需求始終不變，這正是台廠的核心優勢。換言之，無論AI應用如何發展，台灣供應鏈都將持續受惠。
野村優質基金經理人陳茹婷則分析，AI與半導體產業正邁入第三波資本競賽，Oracle、OpenAI、Microsoft等巨頭推動「Stargate」架構，將帶來龐大運算需求，同時CSP資本支出延續，若聯準會轉向寬鬆，AI紅利仍有機會持續。但也要留意2026年市場仍存有不少變數，尤其是在政策面，美中角力、川普關稅政策、美國稅改與信用條件，均可能影響台廠全球布局。供應鏈重整與主權資本競爭加劇，「大而美法案」、「天才法案」及「AI永動機」模式，將成為台廠競爭力的關鍵考驗。
針對市場表現，陳茹婷認為，近期市場修正屬技術性回檔，未動搖AI科技成長主軸。2026年輝達Rubin伺服器推出、Google TPU擴張、CSP新語言模型落地，台灣AI供應鏈包括散熱、BBU、電源管理、PCB、CCL、記憶體、載板及半導體先進製程，仍是焦點。全球資金環境寬鬆，AI應用擴張推升企業獲利，雙重利多支撐台股中期上行格局。
陳茹婷進一步表示，AI投資三大觀察關鍵指標包括：AI資本支出落地狀態、關鍵產能紓解進度，以及CSP資本支出與營收貢獻匹配度，避免估值與基本面脫鉤。2026布局選股方向則聚焦於AI資本支出創新高、台灣半導體龍頭優勢，以及後摩爾時代AI晶片藍圖，涵蓋先進封裝、HVDC電力架構、大規模AI叢集鏈結與CSP自研ASIC晶片需求。
整體而言，陳茹婷指出，短線震盪不改長線趨勢，AI供應鏈與防禦型族群並進，半導體、散熱、電源管理及金融類股仍具吸引力，投資人可依自身風險承受度，採取定期定額策略，前瞻布局2026年台股與AI產業的長線成長契機，藉此分散風險並持續聚焦掌握AI趨勢所帶來的商機及投資機會。（自立電子報2025/11/28）
其他人也在看
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 13 小時前
老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機
攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
投信猛砍國巨*逾3千張...外資砸15億全接走 股民嗨喊：要再上了！
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（27）日終場漲144.99點或0.53%，收27,554.53點。投信今買超逾68億元，賣超前十大個股有3檔電子股、5檔金融股及2檔傳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
權值股不同調 台股高檔震盪周線收紅月線失守/信驊氣勢如虹衝7315元 台股最強千金再升級/漲價效應激勵 南亞台玻爆量猛攻｜Yahoo財經掃描
美股周四（27日）適逢感恩節，四大指數全面休市，現貨與債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，不過期貨盤仍穩中小幅波動，小那斯達克、小道瓊與小標普期貨僅圍繞平盤狹幅震盪。投資人目光持續鎖定聯準會12月利率會議，FedWatch工具顯示，降息1碼機率已升破8成，近期多位官員釋出偏鴿談話，加上先前零售銷售與就業數據轉弱，強化「提早降息」預期，科技與AI相關大型股如輝達、Google先前漲多後進入整理，台積電ADR則在假期前維持偏穩表現，為今日台股電子權值股帶來一定信心支撐。 亞股方面，今日走勢分歧。日股走揚0.17%，重返5萬點上方；韓股則小跌，港股同樣回落，上證指數也小跌，整體區域氣氛仍偏震盪。 台股今（28）日在缺乏美股指引下震盪走高，加權指數終場上漲71.95點，收27,626.48點，成交值4,724.56億元，本周累計大漲逾1,191點、周線翻紅，11月則拉回606點翻黑、終止連6紅。權值股表現分歧，台積電(2330)小漲5元收1,440元，聯發科(2454)勁揚逾4%至1,395元，鴻海(2317)則在資金轉向AI與電子材料族群下小跌整理。盤面主軸集中在AI與材料概念：股王信驊(5274)再噴漲停至7,315元，改寫台股個股新天價；矽光子族群由波若威(3163)亮燈漲停，華星光(4979)等同步走強；電子材料族群中，受惠南亞(1303)宣布CCL與PP調漲8%，股價在25萬張大量推升下放量走揚，帶動玻纖布指標台玻(1802)價量齊升、爆出逾24萬張巨量創高，記憶體相關的力積電(6770)、華邦電(2344)亦放量上攻；金融股則以台新新光金(2887)成交逾12萬張最為熱絡，股價在前波走強後今日高檔小回，整體來看電子、傳產與金融輪動健康，為指數年底續攻歷史高點預作醞釀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 8 小時前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前
玻纖布「這檔」失控爆量21萬張！盤中狂漲9％ 明年產能有望再增40％～50％
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（28）日是11月最後一個交易日，台股承接多頭氣勢下呈現開高走高的盤勢，截至中午12時30分，加權指數來到27,756.46點，上...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 1 天前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 17 小時前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
《台北股市》鴻海3字頭快了？杜大師台積發哥1招買
【時報-台北電】台股連3天收紅，累計11月從高點回檔約7%多的警報暫時解除。股市老先覺杜金龍表示，上周五跌逾900點後，只要3天沒再破底，底部可能已經出現，台股有望迎來12月作帳行情，一路漲到明年過年；他表示，最快12月到明年第1季，鴻海(2317)就能見到「3字頭」，更透露聯發科(2454)已經進入超跌區，現在買聯發科「至少比我低」。 近期台股走高點回落，市場揣測和美股估值過高有關。杜金龍在「鈔錢部署」表示，自己會用本益比來判斷台股估值是否過高。以台灣今年上市櫃企業獲利成長13%、明年成長22%，現在本益比是21倍，明年本益比降至16倍、17倍，實際並不算貴。台股過去23年來本益比約21倍左右，而主升段的時候更可以調高至25倍。 除此之外，第3季台灣上市公司的獲利年成長為14%，第4季有20%。杜金龍認為，受到第2季提列匯兌損失2000億，有部分會在第4季回沖，理論上第4季獲利年成長幅度會上看20%-25%，台股漲的是真的有底氣。 依照過去統計，12月上漲機率7成多，近10年更高達8成，而元月到過年上漲的機率是6成多，這波極有可能從12月一路漲到隔年的過年。 推究回檔原因，杜金龍認為時報資訊 ・ 1 天前