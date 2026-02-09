2026提名台中、新竹爆爭議 鄭麗文怨：不需要給黨中央不必要壓力

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，從基層到參選人本身都有怨言，台中市長盧秀燕甚至發聲，認為國民黨內台中市長提名3月底民調太晚。國民黨主席鄭麗文今（9日）則表示，「不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。」

鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。

鄭麗文強調，一切細節和過程，都是依照國民黨的提名辦法，不會因人設事，也不會為任何人量身訂做，而國民黨的提名辦法已經考量各方面的狀況，這麼多年、這次多次的選舉都是這樣舉辦的，這一定並沒有意外或奇怪規定，要參選的國民黨同志，她建議，應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

鄭麗文還說，在協調過程中，地方黨部和中央黨部都有多次說明遊戲規則，所以她誠懇建議，要參選的同志一定要先靜下來聽清楚、瞭解遊戲規則，不要誤會，他們已經盡溝通之能事。規則是很清楚的，「不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。」

新竹縣長提名部分，對於徐欣瑩認為陳見賢長期擔任國民黨新竹縣黨部主委，直到初選前才請辭職務，有球員兼裁判的嫌疑。鄭麗文認為，陳見賢當縣黨部主委已經很多年，高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉和台南的謝龍介，也都是黨部主委，本身是黨部主委又參選的，過去多年有數不清的例子，陳見賢並非特例，所以新竹縣絕對沒有球員兼裁判的問題。

另就台中市長選情引發藍營基層焦慮的狀況。鄭麗文表示，楊瓊瓔是資深立委，這次有百分百參選到底的決心，不是來虛晃一招或換東西，這樣的揣測對楊瓊瓔是不公平的；而江啟臣是現任立法院副院長，非常優秀且被大家寄予期待，覺得台中市長大概就是江，但這並不代表國民黨內定於一尊，尤其台中市並非艱困選區，沒有艱困選區的特殊待遇，因此就是走正常程序。

鄭麗文也說，到目前為止，國民黨非常積極、非常公平在推動提名作業，絕對沒有推遲或延宕，從她去年11月1日上任黨主席之後，這個速度已經是「粉紅超跑」的速度。

