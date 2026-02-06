2026換新鈔不排隊！2/9起5天全台455據點+ATM領取攻略

轉眼間就要過年啦，大家的紅包準備好了嗎？雖然現在行動支付超方便，但過年包紅包給長輩或小朋友，那種「新鈔香香的味道」和紅通通的視覺感，還是不可或缺的儀式感！2026 年的換新鈔時程已經出爐了，從 2 月 9 號（週一）開始五天，想要換好換滿、又不想要排隊排到天荒地老的人，趕快跟著我一起看這份超智慧換鈔攻略！

拒絕排隊地獄！2026 數位換鈔＋領新鈔超全攻略，讓你優雅過好年

換鈔不排隊，手機掃碼地圖精準定位

這次央行真的變聰明了，完全懂我們這種手機不離身的數位族群！全台總共有 455 家分行可以換鈔，包括台銀、土銀、合庫等 8 家金融機構。如果你跟我一樣懶得一家一家查，直接拿起手機掃描官方提供的 QR Code，就能透過 Google Map 一秒定位離你最近的據點。不管是都會區的專屬郵局櫃檯，還是偏遠地區的小郵局，地圖上通通一目了然，出發前先查好才不會白跑一趟喔！

（圖片為中央銀行官網換鈔地圖 QR Code）

避開熱門時段，ATM 才是隱藏版的領鈔神機

如果你看到銀行門口排隊的人龍就想原地解散，那妳一定要學會這招！其實台灣銀行的每家分行，通常都會至少保留一台「新鈔專屬 ATM」，讓你不用進營業廳抽號碼牌，下班路過隨手就能領。記得要避開中午午休或是銀行剛開門的熱門時段，像選傍晚或離峰時間去設定也很方便！

百元鈔限額一百張，貳佰圓綠色鈔票更討喜

如果是跑一趟銀行的人，其實不用帶證件，帶著舊鈔，就可以到櫃檯兌換新鈔，最受歡迎的紅色佰圓鈔票每人限兌 100 張，這份紅通通的喜氣最適合發給小朋友或是在外奔波的辛苦人，至於貳佰圓、伍佰圓或千元大鈔，則是採取酌量供應的方式。如果你想讓自己的紅包看起來跟別人不一樣，我也很推薦換一些綠色的貳佰圓鈔票，顏色繽紛又特別，包給平輩或好友非常有科技少女的獨特品味！

數位紅包正流行，科技環保也是一種儀式感

雖然實體鈔票很有手感，但如果你今年想挑戰「最潮過年」，央行其實也很鼓勵大家使用數位紅包喔！不僅環保省紙，還能透過各家銀行的 APP 傳送可愛的賀語和動畫。對於那些遠在海外或是在外縣市不能回家的親友，一通視訊電話加上一個即時入帳的數位紅包，心意完全不減分，還能省去提款排隊的時間，把更多時間留給家人追劇玩遊戲！

（圖片為AI生成）

小結：你是傳統手感派還是效率科技派

最後幫大家總結一下，如果你是追求過年傳統儀式感、要包給重視習俗的長輩，那麼趁著 2/9 起的那五天，去銀行或郵局換取紅通通的實體新鈔絕對是首選。但如果你跟我一樣是講求效率、討厭排隊的人，我強烈建議優先衝分行的 ATM 領取，或是乾脆直接用手機轉發數位紅包，既環保又能展現妳數位領先的魅力！

你們想好今年過年怎麼過了嗎？歡迎留言跟我分享呦！

