2026換新鈔免排隊！7-11、全聯ATM就能領 5大銀行據點一次看

2026年春節換新鈔正式進入倒數，今年不但有全台 455 家指定分行與郵局提供臨櫃兌換服務，多家銀行更把新鈔「搬進」7-11、百貨公司與量販店 ATM，讓民眾採買年貨時順手領紅包錢，不必再清晨到銀行門口排長龍。

中央銀行宣布，2026 年春節前換新鈔服務將自2月9日起跑，連續5個營業日到2月13日止。 今年配合辦理的新鈔兌換機構共有8家，包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行與中華郵政，合計開放455處指定據點提供新鈔兌換。

多數據點為因應春節人潮，將加開「新鈔兌換專櫃」，分流與一般存提款業務；偏遠地區郵局與分行則於一般櫃台受理，以維持服務能量。 臨櫃換新鈔時，民眾無須攜帶證件，也不必填寫申請單，只要準備等額舊鈔，向櫃台表明欲兌換新鈔即可。

為防止少數人一次掃貨，央行仍設定兌換上限：面額100元新鈔每人最多100張；500元與1,000元新鈔則依各行實際庫存，酌量供應。

7-11、大全聯也能領新鈔 台銀、兆豐、國泰世華加碼ATM管道

今年一大亮點，是新鈔正式「走出銀行」，走進民眾日常生活場域。中國信託宣布，將於 2月11日至13日，在全台151間7-11門市 ATM 提供限量 1,000元新鈔，民眾可在便利商店購物、寄件之餘，同步領取紅包用鈔。 台新銀行也配合央行時程，自2月9日起至大年初一（2月17日），在指定新光三越、環球購物中心與大全聯量販店設置的 ATM，全天24小時供應1,000元新鈔，數量有限、領完為止。

除了這兩家，臺灣銀行表示，換鈔期間各分行至少會有一台ATM優先放入新鈔，供民眾直接提領；兆豐銀行部分據點 ATM 同樣提供新鈔服務；國泰世華則規畫在台北捷運站等人流密集站點的 ATM 放入新鈔，方便通勤族下班順路領取。

銀行業者強調，善用ATM可大幅降低臨櫃壓力，也減少長者與小孩在銀行大廳久候的不便，呼籲民眾可先查詢附近有哪些ATM提供新鈔，再決定是否需要到櫃台排隊。

行員點名兩大地雷！忘記密碼、明細加總寫錯

雖然今年換鈔管道更多元，但前線行員提醒，每到春節前仍有兩大「人性地雷」最常卡關。第一是「忘記存摺密碼」。許多民眾平時少用帳戶，到了換新鈔才臨時領錢，卻發現自己記不清密碼，當場連續輸錯導致帳戶或提款卡被鎖，還得另辦解鎖手續，平添櫃台作業時間。

行員建議，若自認可能忘記密碼，應先攜帶雙證件到就近分行確認或重設，避免在換鈔高峰現場「邊換錢邊解鎖」，拖累自己也拖慢隊伍進度。

第二個高風險環節是「換鈔明細填寫出錯」。雖然指定換鈔分行多半不再要求填申請單，但在非指定據點或需從帳戶提款的情境，多數銀行仍須客戶在取款條或明細紙上註明要換多少張100元、500元與1,000元，很多人加總時不小心寫錯，導致櫃員與當事人反覆核對、修改，耗費大量時間。

前線行員直言，換鈔錯帳事後很難追查，必須在櫃檯「一次算清楚」，呼籲民眾在叫號前一定至少驗算兩遍，確認各面額張數與總金額一致，再交給櫃員處理。

善用「行動取號＋換新鈔地圖」 避開高峰更省時

為協助分流，近年各銀行積極推廣「行動取號」服務，今年換新鈔期間也不例外。多家公股與民營銀行已在自家 App 或 Line 官方帳號，提供預約取號功能，民眾可先在手機上選擇分行、抽取號碼，到場後直接依叫號進場辦理，大幅縮短現場等候時間。

中央銀行則再度與 Google Maps 合作推出「2026 換新鈔地圖」，將 455 個指定換鈔據點標示在地圖上，民眾輸入住家或公司地址，就能快速查到就近的兌換窗口與營業時間。

「2026 換新鈔地圖」

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1LJ5_hhuLSx-MubIZ5dfpybQ8RrgGF-k&ll=24.09063920484473%2C120.08527269999999&z=7

財政部與銀行公會提醒，過年前一、二天往往是人潮高峰，若希望避免久候，不妨提前於換鈔首日或第二日前往，或善用 ATM 與線上取號服務，把「換新鈔」從一場排隊馬拉松，變成年節前的輕鬆小事。

2026年春節換新鈔正式進入倒數，今年不但有全台 455家指定分行與郵局提供臨櫃兌換服務，多家銀行更把新鈔「搬進」7-11、百貨公司與量販店 ATM，讓民眾採買年貨時順手領紅包錢，不必再清晨到銀行門口排長龍。

《換新鈔 SOP》

一、事前準備 SOP（出門前要做的）

1、確認時間與據點

-時間：2/9（一）–2/13（五），連續 5 個營業日。

-用「2026 換新鈔地圖」找附近 1〜2 個據點，最好多準備備援分行，避免某家配額用完白跑一趟。

2、想清楚要換多少、什麼面額

-先在家算好紅包總額，再拆成：100元、500元、1,000元的大致張數。

-記住上限：100元每人最多100張；500元、1,000元視現場庫存酌量供應。

3、檢查帳戶與密碼

-若預計到「非指定據點」換新鈔，很可能要先從帳戶領錢，再換鈔，請先確認提款卡／存摺密碼沒問題。

-如果可能忘記密碼，換鈔前幾天先帶雙證件去銀行或用 ATM 變更密碼，避免當日鎖卡重辦。



4、避開三大尖峰時段

-銀行剛開門那一小時。

-中午上班族集中請假、午休時間。

-下午約 3 點後、臨近打烊前半小時。

-建議選平日上午 10–11 點或下午 1:30–3 點，比較不塞。

二、到 ATM 換新鈔 SOP

這一段是「能不進銀行就不進」的作法。

1、先查好是哪裡有「新鈔 ATM」

-臺灣銀行：各分行至少 1 台 ATM 放新鈔。

-兆豐銀行：部分分行 ATM 提供新鈔（屬酌量供應）。

-國泰世華：台北捷運部分站點 ATM 放新鈔。

-中國信託：2/11–2/13，151 間 7-11 門市 ATM 限量 1,000 元新鈔。

-台新銀行：2/9–2/17，新光三越、環球購物中心、大全聯內的台新 ATM 24 小時提供 1,000 元新鈔。

2、操作步驟

-到指定 ATM → 插卡 → 輸入密碼 → 選擇「提款」 → 選定金額（以 1,000 元倍數為主） → 確認。

-若取出的不是全新鈔，代表該 ATM 新鈔已發完，可改去第二個備選據點。

3、注意事項

-ATM 提領有單日限額，若要換較大金額，記得先調高提款額度或分批領。

-部分 ATM 新鈔「限 1,000元」，若要大量100元紅包，還是得臨櫃辦。

三、到指定分行／郵局臨櫃換新鈔 SOP

1、進門前

-先看門口有無「本分行提供新鈔兌換」公告，若沒有可能不是指定據點，需改去其他分行。

-可用銀行 App 或 Line 先行「預約取號／行動取號」，到場再報到，省去現場排隊。

2、到新鈔專櫃換鈔

-直接到「新鈔兌換專櫃」排隊。

-拿出事先準備好的舊鈔，跟櫃員說明要換的張數與面額，例如：「要換 1,000 元 20 張、100 元 50 張」。

-指定分行換新鈔：

-不用帶證件、不用填單，只要等額舊鈔即可。

-非指定分行：

-多半要先從帳戶提款，才由櫃台換新鈔。

3、若需要填「換鈔明細」的 SOP

-在取款條或明細紙上，逐項寫清楚：

-1,000 元 × 幾張

-500 元 × 幾張

-100 元 × 幾張

-寫完後至少再驗算兩次，確認「各面額金額加總」＝「要換總額」，再交給櫃員。

4、若當日配額用完

-行員通常會主動請你改去鄰近據點或建議直接用 ATM 領，現場可請他協助查詢最近的可換據點。 、

四、寫給讀者的小提醒 SOP

-出門前三件事：先查地點、先算金額、先確認密碼。

-優先選擇：ATM → 指定「新鈔專櫃」→ 非指定分行（要多一段提款流程）。

-想換大量 100 元紅包，務必早一兩天去，且不要多人代同一人集中兌換，以免被行員婉拒。

-若真的排到長隊，排隊時先在紙上把各面額張數算好，現場只要對一次，不要到櫃台才邊想邊算。

2026年春節換新鈔正式進入倒數，今年不但有全台 455 家指定分行與郵局提供臨櫃兌換服務，多家銀行更把新鈔「搬進」7-11、百貨公司與量販店 ATM，讓民眾採買年貨時順手領紅包錢，不必再清晨到銀行門口排長龍。（AI製圖）

