2026換新鈔免排隊！7-11、全聯ATM就能領 5大銀行據點一次看
財經中心／師瑞德報導
中央銀行宣布，2026 年春節前換新鈔服務將自2月9日起跑，連續5個營業日到2月13日止。 今年配合辦理的新鈔兌換機構共有8家，包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行與中華郵政，合計開放455處指定據點提供新鈔兌換。
多數據點為因應春節人潮，將加開「新鈔兌換專櫃」，分流與一般存提款業務；偏遠地區郵局與分行則於一般櫃台受理，以維持服務能量。 臨櫃換新鈔時，民眾無須攜帶證件，也不必填寫申請單，只要準備等額舊鈔，向櫃台表明欲兌換新鈔即可。
為防止少數人一次掃貨，央行仍設定兌換上限：面額100元新鈔每人最多100張；500元與1,000元新鈔則依各行實際庫存，酌量供應。
7-11、大全聯也能領新鈔 台銀、兆豐、國泰世華加碼ATM管道
今年一大亮點，是新鈔正式「走出銀行」，走進民眾日常生活場域。中國信託宣布，將於 2月11日至13日，在全台151間7-11門市 ATM 提供限量 1,000元新鈔，民眾可在便利商店購物、寄件之餘，同步領取紅包用鈔。 台新銀行也配合央行時程，自2月9日起至大年初一（2月17日），在指定新光三越、環球購物中心與大全聯量販店設置的 ATM，全天24小時供應1,000元新鈔，數量有限、領完為止。
除了這兩家，臺灣銀行表示，換鈔期間各分行至少會有一台ATM優先放入新鈔，供民眾直接提領；兆豐銀行部分據點 ATM 同樣提供新鈔服務；國泰世華則規畫在台北捷運站等人流密集站點的 ATM 放入新鈔，方便通勤族下班順路領取。
銀行業者強調，善用ATM可大幅降低臨櫃壓力，也減少長者與小孩在銀行大廳久候的不便，呼籲民眾可先查詢附近有哪些ATM提供新鈔，再決定是否需要到櫃台排隊。
行員點名兩大地雷！忘記密碼、明細加總寫錯
雖然今年換鈔管道更多元，但前線行員提醒，每到春節前仍有兩大「人性地雷」最常卡關。第一是「忘記存摺密碼」。許多民眾平時少用帳戶，到了換新鈔才臨時領錢，卻發現自己記不清密碼，當場連續輸錯導致帳戶或提款卡被鎖，還得另辦解鎖手續，平添櫃台作業時間。
行員建議，若自認可能忘記密碼，應先攜帶雙證件到就近分行確認或重設，避免在換鈔高峰現場「邊換錢邊解鎖」，拖累自己也拖慢隊伍進度。
第二個高風險環節是「換鈔明細填寫出錯」。雖然指定換鈔分行多半不再要求填申請單，但在非指定據點或需從帳戶提款的情境，多數銀行仍須客戶在取款條或明細紙上註明要換多少張100元、500元與1,000元，很多人加總時不小心寫錯，導致櫃員與當事人反覆核對、修改，耗費大量時間。
前線行員直言，換鈔錯帳事後很難追查，必須在櫃檯「一次算清楚」，呼籲民眾在叫號前一定至少驗算兩遍，確認各面額張數與總金額一致，再交給櫃員處理。
善用「行動取號＋換新鈔地圖」 避開高峰更省時
為協助分流，近年各銀行積極推廣「行動取號」服務，今年換新鈔期間也不例外。多家公股與民營銀行已在自家 App 或 Line 官方帳號，提供預約取號功能，民眾可先在手機上選擇分行、抽取號碼，到場後直接依叫號進場辦理，大幅縮短現場等候時間。
中央銀行則再度與 Google Maps 合作推出「2026 換新鈔地圖」，將 455 個指定換鈔據點標示在地圖上，民眾輸入住家或公司地址，就能快速查到就近的兌換窗口與營業時間。
「2026 換新鈔地圖」
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1LJ5_hhuLSx-MubIZ5dfpybQ8RrgGF-k&ll=24.09063920484473%2C120.08527269999999&z=7
財政部與銀行公會提醒，過年前一、二天往往是人潮高峰，若希望避免久候，不妨提前於換鈔首日或第二日前往，或善用 ATM 與線上取號服務，把「換新鈔」從一場排隊馬拉松，變成年節前的輕鬆小事。
《換新鈔 SOP》
一、事前準備 SOP（出門前要做的）
1、確認時間與據點
-時間：2/9（一）–2/13（五），連續 5 個營業日。
-用「2026 換新鈔地圖」找附近 1〜2 個據點，最好多準備備援分行，避免某家配額用完白跑一趟。
2、想清楚要換多少、什麼面額
-先在家算好紅包總額，再拆成：100元、500元、1,000元的大致張數。
-記住上限：100元每人最多100張；500元、1,000元視現場庫存酌量供應。
3、檢查帳戶與密碼
-若預計到「非指定據點」換新鈔，很可能要先從帳戶領錢，再換鈔，請先確認提款卡／存摺密碼沒問題。
-如果可能忘記密碼，換鈔前幾天先帶雙證件去銀行或用 ATM 變更密碼，避免當日鎖卡重辦。
4、避開三大尖峰時段
-銀行剛開門那一小時。
-中午上班族集中請假、午休時間。
-下午約 3 點後、臨近打烊前半小時。
-建議選平日上午 10–11 點或下午 1:30–3 點，比較不塞。
二、到 ATM 換新鈔 SOP
這一段是「能不進銀行就不進」的作法。
1、先查好是哪裡有「新鈔 ATM」
-臺灣銀行：各分行至少 1 台 ATM 放新鈔。
-兆豐銀行：部分分行 ATM 提供新鈔（屬酌量供應）。
-國泰世華：台北捷運部分站點 ATM 放新鈔。
-中國信託：2/11–2/13，151 間 7-11 門市 ATM 限量 1,000 元新鈔。
-台新銀行：2/9–2/17，新光三越、環球購物中心、大全聯內的台新 ATM 24 小時提供 1,000 元新鈔。
2、操作步驟
-到指定 ATM → 插卡 → 輸入密碼 → 選擇「提款」 → 選定金額（以 1,000 元倍數為主） → 確認。
-若取出的不是全新鈔，代表該 ATM 新鈔已發完，可改去第二個備選據點。
3、注意事項
-ATM 提領有單日限額，若要換較大金額，記得先調高提款額度或分批領。
-部分 ATM 新鈔「限 1,000元」，若要大量100元紅包，還是得臨櫃辦。
三、到指定分行／郵局臨櫃換新鈔 SOP
1、進門前
-先看門口有無「本分行提供新鈔兌換」公告，若沒有可能不是指定據點，需改去其他分行。
-可用銀行 App 或 Line 先行「預約取號／行動取號」，到場再報到，省去現場排隊。
2、到新鈔專櫃換鈔
-直接到「新鈔兌換專櫃」排隊。
-拿出事先準備好的舊鈔，跟櫃員說明要換的張數與面額，例如：「要換 1,000 元 20 張、100 元 50 張」。
-指定分行換新鈔：
-不用帶證件、不用填單，只要等額舊鈔即可。
-非指定分行：
-多半要先從帳戶提款，才由櫃台換新鈔。
3、若需要填「換鈔明細」的 SOP
-在取款條或明細紙上，逐項寫清楚：
-1,000 元 × 幾張
-500 元 × 幾張
-100 元 × 幾張
-寫完後至少再驗算兩次，確認「各面額金額加總」＝「要換總額」，再交給櫃員。
4、若當日配額用完
-行員通常會主動請你改去鄰近據點或建議直接用 ATM 領，現場可請他協助查詢最近的可換據點。 、
四、寫給讀者的小提醒 SOP
-出門前三件事：先查地點、先算金額、先確認密碼。
-優先選擇：ATM → 指定「新鈔專櫃」→ 非指定分行（要多一段提款流程）。
-想換大量 100 元紅包，務必早一兩天去，且不要多人代同一人集中兌換，以免被行員婉拒。
-若真的排到長隊，排隊時先在紙上把各面額張數算好，現場只要對一次，不要到櫃台才邊想邊算。
更多三立新聞網報導
9天連假當場泡湯！觸犯1行為 春節出國直接攔下不給飛
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
新聞幕後／緯創的底氣！拒做「毛三到四」 霸氣喊越難越賺
超好吃菜單曝光！緯創尾牙五星級手路菜全上桌 再送喜憨兒伴手禮
其他人也在看
攜美光切入HBM供應鏈報喜！大摩提升「這檔晶圓代工大廠」目標價上看88元 獲外資出手狂敲逾4萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（6）日開低震盪，在權值股王台積電（2330）翻紅帶領下，終場僅小挫18.35點，收在31,782.92點，雖失守32000...
輝達投資再大卻救不了股價？阮慕驊曝隱憂：對台灣這些廠商不是好消息
全球金融市場近期波動加劇，阮慕驊今（7）日在臉書發文表示，美國科技巨頭CSP本周全數發表了財報財測，預估今年資本支出超出6000億美元，較去年超預期增長。但反觀美股七巨頭股價，包含資本支出最受益的輝達，今年迄今表現都不怎麼樣。阮慕驊指出，輝達今年迄今下跌近1%，微軟跌幅高達17%，漲幅最大的谷歌也僅3%多。他認為，這顯示資本支出已不再是利多消息，甚至可能被反......
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
封關前台股震盪盤 半導體好股「鑽石價」浮現
【記者柯安聰台北報導】根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)...
蘇威元：正淩加速研發矽光子1.6T 業績三劍齊發挑戰新高
論壇中心／綜合報導輝達執行長黃仁勳再度訪台，不僅親自參與尾牙與供應鏈聚餐，更宣示2026年將是「非常關鍵的一年」，正式啟動 Rubin 世代量產布局。這股 AI 風潮正從伺服器組裝向光通訊、高階連接器等關鍵零組件延伸。分析師蘇威元在《財經週日趴》節目中指出，隨著LUMENTUM大漲帶動全球矽光子概念股走強，台廠有一檔被低估的黑馬值得關注，毛利率高達40.72%，2025前三季獲利已超越2024全年。蘇威元表示，輝達與思科合作矽光子技術，而思科第二大代工廠就是智邦，從這條供應鏈可以找到台廠聯動密碼。他特別點名正淩科技，這家公司第一大客戶是輝達旗下InfiniBand，第二大客戶正是智邦，兩大客戶都與矽光子產業緊密相關。隨著人形機器人與高階自動化設備逐步成形，正淩已提前布局高可靠度與模組化連接方案並即將於2026年投入量產；在通訊雲端市場方面，正淩將受惠於印度5G建設所帶動的通訊需求，並積極投入1.6T高速資料傳輸應用(Connect)，散熱應用關鍵組件(Cooling)，以及電機整合(Control)，對應下一世代資料中心升級趨勢。在無人機與地面系統方面，公司透過與學術單位共建高頻實驗室
記憶體族群殺聲隆隆...力積電逆勢抗跌 分析師：難挑大梁
受到美國科技股拖累，記憶體族群今（6）日再度遭血洗 ，群聯（8299）、威剛（3260）早盤遭打入跌停板；截至上午9時40分，南亞科（2408）、華邦電（2344）等8檔下跌逾5%；力積電（6770）跌勢快速收斂在平盤附近，表現相對抗跌。分析師表示，離封關僅剩三個交易日，市場氛圍轉向增加現金部位，力積電的股價頂多維持在區間震盪的架構，難以獨自大幅向上衝刺。
開春營收慘崩44%！終結27季虧損？宏達電「EPS衝上7.88」獲利關鍵曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導宏達電（2498）公告2026年1月合併營收為1.61億元，較去年12月下滑44.91%，與2025年同期相比則微幅成長0.04%，本業成長幾乎停...
錢鏡你家／錢味飄來才出手！他台達電抱到3倍 過年前這樣操作
台股2026開年勢如破竹，指數連番攻頂，市場一片歡騰，投資人患上「恐高症」，擔心上車被甩轎，又焦慮如果不追，行情一路噴出，只能在場外乾瞪眼。面對高檔盤勢，投資達人直雲點出答案，台股錢味正濃，不必猜高低點，但因即將過年，他先賣掉一半持股，保留現金彈性，再搭配4大策略看懂多空訊號，靜待錢味飄來時再出擊，提高勝率。
全球股災突炸開 專家驚爆這次不同：最殘酷的一段來了
全球金融市場再度出現慘烈走勢，道瓊重挫近600點，美股三大指數收盤跌幅超過1%，比特幣跌破64000美元回測前低，白銀暴跌16%。投資網紅葉育碩在臉書發文示警，與過往恐慌時資金在不同資產間輪動不同，本次市場呈現全面性下殺。
黃仁勳一席話 輝達回神飆近8% 單日市值暴增逾3200億美元
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五 (6 日) 股價勁揚近 8%，背後的推手是執行長黃仁勳的一句話：今年科技業合計高達 6,600 億美元的 AI 資本支出擴張，不但「合理」，而且「可持續」。
幣圈大逃殺！比特幣五個月崩跌5成 單日近60萬人爆倉 專家看法出爐
比特幣5日摜破7萬美元，6日盤中最低來到60,074.8美元後，低檔買盤隨即進場承接，盤中急拉反攻，最高回升至65,560.96美元。根據CoinGlass統計，過去24小時內全球共有將近60萬名投資人遭到爆倉，清算金額超過26億美元。「金融派大星」、台灣金融科技協會理事温宏駿受訪時坦言，「這麼急的下跌速度在過去很罕見」，比特幣從1月以來短短一個月內，就從9萬多美元一路滑落到6萬美元附近，若以去年10月高點12萬美元計算，回檔幅度已五成，整體走勢也呈現連續數月走跌的熊市格局。
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
年成長近190%！「記憶體大廠」1月營收飆百億新高紀錄 NAND缺貨題材點火「早盤慘跌停」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於供不應求情形持續不止，NANDFlash等產品報價不斷攀升，讓記憶體大廠群聯（8299）營運獲得強力推升，昨（5）日公布1月營...
華邦電1月營收創新高！年增94.16%首破百億元大關 今、明年產能均被預訂
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台灣記憶體廠華邦電（2344）昨（6）日公告1月營收為117.78億元，年增94.16%，月增20.55%，首破百億元大關，並創下單月歷史...
台股封關前最後提示！3大關鍵日曝光 錯過恐痛失行情
2月農曆春節，台股將於2/11封關，為了讓投資人掌握全球趨勢，永豐金證券統整第一季必看事件，提醒股民不錯過關鍵轉折：1.美股科技七巨頭的財報公布；2. 美國非農與美國CPI通膨兩大總經指標公布；3.FOMC的3月會議都必須留意。02/11美國CPI通膨數據、02/25NVIDIA財報公布、03/17–03/18聯準會FOMC會議。
美股首度站上50000點大關！4大指數全收紅 川普發文：祝賀美國
美股連三日下跌後，6日早盤四大指數齊揚，上演大反彈行情，道瓊工業指數首度站上50000點大關，四大指數全收紅。美國總統川普也在社群平台發文「道瓊工業指數史上首次突破50000點大關。祝賀美國！」
台塑四寶1月營收一表看！南亞年增11%最猛 台塑化年減逾1成
台塑四寶今（6）日公布今年1月營收，其中南亞（1303）受惠於AI及周邊需求強勁，元月營收年增11.8%最為強勁，台化（1326）與去年同期相比也呈現增加；台塑化（6505）則受到煉油事業與烯烴事業拖累，年減逾1成、台塑（1301）略持平。
比特幣一度重挫至6萬美元 逾58萬人爆倉
[NOWnews今日新聞]加密貨幣圈再度上演大逃殺，今（6）日貨幣交易所統計，早上8時20分左右，比特幣一度跌至60074.8元，後逐漸回升，過去24小時跌幅9.4%。截至下午3時30分左右，比特幣暫...
首季配息未降反升！國家隊急搶00878破2千張 再砸2.28億緊抱「不配息的0050」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場跌488.54點，收31,801.27點，跌幅1.51%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股買超上市ETF方面，擁...
AI燒錢時代來了！台股關鍵供應鏈 誰悄悄翻倍成長？
[Newtalk新聞] AI高速運算需求持續擴張、雲端與資料中心資本支出明顯上修的趨勢下，全球科技產業正式進入「高投入、高回報」的新一輪成長循環。美系雲端服務商與大型科技公司積極加碼 AI 伺服器、先進封裝、光通訊與高階材料，帶動台股相關供應鏈自 2025 年底起展望持續轉強。 以下是國泰證期今天(6日)早盤後，解析市場聚焦AI、半導體、材料、伺服器與關鍵零組件族群，涵蓋健策、系統電、台光電、台燿、鴻海、智邦、群聯等指標個股名單。 健策(3653) 4Q25 GPU均熱片設計變更，ASP 50%；1Q26 AI出貨續強、VR小量出貨。26年均熱片漲價 VR升級，27年Rubin Ultra推升規格。估EPS 61.16/126.46元，維持買進。 系統電(5309) 與和碩合作強化AI伺服器、車電、IPC、無人機，並優化採購。美國Plano廠BBU下半年量產，提供全規格。估EPS 1.4/3.15，買進。 印能(7743) 12月營收2.02億(MoM 26%，YoY 9%)，EPS 0.94元低於預期。2026成長動能來自新產品與WSAS機台，2027開始貢獻。估EPS 30/50元