2026換新鈔「寧願排隊也不用ATM」？內行曝敗筆：虧錢又麻煩

生活中心／朱祖儀報導

許多民眾到銀行櫃檯換新鈔。（圖／資料照）

農曆春節將至，不少人提前到銀行換新鈔。但一名網友到銀行發現，明明ATM領出來也是新鈔，卻有一堆人排在銀行櫃檯，堅持不使用ATM，表示「台灣人就是喜歡排隊。」文章曝光後，有人就指出，因為ATM機台有限制提領張數，且需要負擔跨行手續費，才會堅持要到櫃檯提領。

一名網友在Threads發文表示，最近去提醒新鈔，發現銀行門口排滿了人，估算下來一個窗口約排30個人，但明明旁邊3台提款機領出來也是新鈔，卻沒有人排隊，讓他有些納悶，也說「台灣人果然就是喜歡排隊而已。」

廣告 廣告

不用ATM換新鈔 民眾怨：領大額太麻煩

文章曝光後，不少人指出ATM提領的麻煩之處，「如果要很多百鈔要排隊，不然如果要很多一百要排隊，不然ATM一次只能換10張一次只能換10張」、「提款機沒有2000元與200元、500元呀」、「很多是要換五色錢，還有很多換大額的」、「如果要換百鈔或500元的，提款機一次只能10張100元，要搞很久啊」、「每年都得換一大疊百元鈔只能人工排了。」

也有網友指出，跨行提領可能會產生手續費，反而虧錢，「沒台銀帳戶、提款卡（台銀提款卡不用手續費），只能排隊在換鈔窗口換新鈔，你是不是誤會了什麼？！而且跨行提款要手續費，若需要超過10張以上的百元新鈔，百元新鈔一次只能10張」、「有種東西叫做手續費。」

農曆春節倒數 換新鈔作業開跑

農曆春節進入倒數階段，從9日開始已可開始換新鈔，民眾可前往8大公股行庫及中華郵政共456個指定據點兌換，若不想在銀行臨櫃大排長龍，台新、中信及台北富邦銀行也祭出百貨、超商ATM提領及線上預約服務。但要留意限時5天，想換新鈔記得在2月13日之前前往更換。

更多三立新聞網報導

拿到壓歲錢先別花！專家曝「6大開運法」：放1處財運更旺

唸「ㄐㄩㄝˊ」錯了20年！新堀江正確讀音曝光 在地人驚：聽不懂

刮刮樂沒中獎別丟！「1隱藏玩法」曝光 他爽拿回1.5萬元

500元是假鈔！店員細看「2字」才驚覺真相 一票苦主嘆：我也被騙過

