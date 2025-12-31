2026換電動機車快領！新北最高補助「近4萬元」 早鳥、雙汰舊一次看

記者許雅惠／台北報導

新北市單筆申請電動機車最高補助金額可達3萬9600元。（圖／新北市環保局提供）

電動機車已成不可逆趨勢，新北市環保局今（31）日公布2026 年電動機車補助方案，汰舊換新最高可領近 4 萬元，消息一出，立刻引發民眾關注。

新北市持續推動老舊燃油機車退場，只要汰除 1 至 5 期燃油機車，換購電動機車，最高可補助 1 萬元；另外再祭出「早鳥補助」加碼 1 萬元，以及一次汰除 2 輛老舊機車、購買 1 輛電動機車的「雙汰舊方案」，補助金額達 9,000 元。若再搭配經濟部補助 7,000 元、環境部 3,300 元獎勵金，並計入兩筆車體回收獎勵金，單件申請最高補助金額可衝上 39,600 元。

環保局長程大維指出，新北市 114 年老舊機車汰換量、電動機車成長數與設籍數，三項指標全數拿下六都第一。為進一步降低空汙、同時兼顧民眾通勤需求，115 年補助全面升級，其中「早鳥加碼」從原本 9,000 元直接拉高到 1 萬元，限量 4,500 名；「雙汰舊加碼」也從 6,000 元調高至 9,000 元，限量 1,000 名。

補助項目方面，新北市民新購電動機車，最高可領 4,000 元，限額 7,000 名；汰舊換購電動機車，最高補助 1 萬元，限額 8,000 名。若是 1 至 3 期燃油機車改換微型電動二輪車或電動輔助自行車，每輛最高補助 4,000 元，且不限名額。針對中低收入戶族群，無論新購或換購電動機車，環保局再加碼補助 1 萬元，且不受名額限制。

環保局也提醒，申請補助者須為新北市民，購車時已設籍滿 1 年，且須向新北市經銷商購車，發票日期為 2026 年 1 月 1 日（含）以後，汰舊燃油機車車籍亦須設於新北市，符合資格者皆可追溯申請，呼籲持有 10 年以上老車的市民把握時機。

另外，環保局強調，出廠滿 5 年的燃油機車，每年都必須完成排氣檢驗，若逾期未檢將先罰 500 元，超過 6 個月再罰 3,000 元，最嚴重恐直接註銷車牌。至於補助及加碼名額有限，將依申請順序核定，相關資訊可至「新北市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢。

