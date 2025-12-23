2026政壇13件關鍵大事：九合一選舉、柯文哲宣判、民眾黨大換血
2026年將迎來四年一度的九合一地方選舉，這場選舉除了是執政黨的期中考，也被視為2028年大選的前哨戰，藍綠白陣營早已摩拳擦掌、展開布局。除此之外，2026年還有哪些不可不知的政壇大事？民眾黨不分區「兩年條款」即將到期，8席立委的名單即將更新，是否影響民眾黨在立院戰力、牽動藍白在立院的合作，也備受外界矚目；朝小野大造成的行政立法衝突，在2025年底行政院正式宣布不副署《財劃法》後，進入新的高點，2026年立法院還有哪些待審未決的人事同意權案，將影響那些政府運作？以及許多政治人物捲入司法案件，2026年也將有新的審判進展，Yahoo新聞為大家一一盤點。
1. 2026 九合一選舉11月28日舉行
四年一度的地方九合一選舉將在2026年11月28日舉行，朝野政黨陸續在2025年已經先展開提名布局。民進黨起跑最早，在2025年6月全代會就通過隔年的提名對策條例，選對會預計在2026年1月21日、農曆年前完成縣市長提名布局，年後開始進行地方議員的初選民調與提名，依往例約在2026年5月間完成初選民調。
國民黨因黨主席改選之故，在新主席上任後、11月底才通過2026年的提名辦法，12月開始緊鑼密鼓進行縣市長提名，議員部分依往例約會在2026年4、5月間進行初選民調。
民眾黨身為新興小黨，黨公職以縣市議員為大宗，因此2025年9月擬定提名辦法開始，主席黃國昌就定調提名原則是「先易後難」，優先提名現任議員選區，之後再處理艱困選區，目標要讓民眾黨在各地開枝散葉，2025年10月底民眾黨中央委員會已通過首波以現任議員為主的提名名單。
不過，藍白合仍是2026地方選戰的最大看點之一，兩黨主席「鄭黃會」日前達成共識，目標在2026年3月完成提名協調工作，兩黨首先針對宜蘭縣長與嘉義市長的提名人選展開溝通，民眾黨的宜蘭縣黨部主委陳琬惠有機會成為藍白共推的宜蘭縣長參選人。
延伸閱讀：江啟臣宣布參選台中市長、蘇巧慧選新北出戰黃國昌！2026六都市長可能參選名單還有誰？
2. 民眾黨8席新立委接棒
民眾黨在2024年大選的競選期間，由時任主席的柯文哲提出所謂「兩年條款」，承諾民眾黨不分區立委進入立法院之後，不會做滿4年立委任期，而是只做2年就辭職，讓不分區名單靠後的被提名人也能遞補進入立法院。
2024年政黨票的得票結果，民眾黨所提的不分區立委有8席順利當選，依序是吳春城、黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷。其中吳春城在2025年初因推動「壯世代」立法被質疑圖利與自己相關的「壯世代教科文協會」而請辭，由不分區排名第9的劉書彬遞補。
因民眾黨的規定是每人當2年，因此劉書彬任期到2027年3月，其餘7位民眾黨立委將在2026年1月底任滿2年離任，後續遞補者包括資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀、前立委許忠信。
不過，因李貞秀身為中配，無法放棄中國國籍，受限於目前的國籍法規定，能否出任立委仍有爭議，因此原不分區名單上排名第19的民眾黨團主任陳智菡也有機會在2026年遞補進立法院。
3.民進黨創黨40周年
民進黨創黨於1986年9月28日，明年是創黨40周年。創黨紀念日通常逢10、5等整數年擴大舉辦，加上2026年是地方選舉年，亦可能會結合造勢活動凝聚士氣。2016年民進黨創黨30周年，恰好是蔡英文上任第一年，當年民進黨舉辦一系列「創黨30挑戰30」活動，包括拍攝黨員紀錄片、舉辦展覽等。
4. 國民黨、民進黨中常會改選
國民黨、民進黨的最高決策機構都是中常會，並都是兩年改選一次，2026年正值兩黨的常會改選年。國民黨中常委是由全國黨代表選出190位中央委員，再由中央委員選出29人，組成中常會。
國民黨新主席鄭麗文上任後，國民黨在2025年12月27日進行中央委員改選，選出的中央委員將在2026年3月左右互選出中常委。因為這是鄭麗文上任後的首次改選，選舉走向影響黨未來的決策與方向，因此備受外界矚目。
民進黨則是由黨代表選出30位中執委，再由中執委互選出10位中常委。民進黨素有派系共治傳統，兩年一度的中常會改選可看出派系實力消長，2024年被視為賴清德人馬的「民主活水」代表、時任立委的洪申翰首度在中常會獲得席次，被認為是民進黨內賴清德時代的來臨。
5. 民眾黨主席黃國昌任期屆滿
民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，於2025年1月1日請辭黨主席，民眾黨2月進行黨主席主選，由立委黃國昌擊敗前立委蔡璧如，黃當選民眾黨第二屆黨主席。
民眾黨章程規定，黨主席是一屆4年，第二屆黨主席任期從2023年初起算，至2026年止，因柯文哲中途辭職，黃國昌接下其剩餘任期，因此黃的主席任期至2026年12月31日，2027年民眾黨將舉行第三屆主席選舉，預料在2026年底，白營內部就會展開新一屆主席人選的討論。
6. 重要政治人物司法案件進度
柯文哲案一審宣判
民眾黨前主席柯文哲涉入政治獻金案、貪汙案等，由台北地院審理中，全案證人傳喚完畢，2025年12月起進行最終辯論，12月24日辯詰。12月18日同案首位被告威京集團財務經理張志澄完成辯論終結程序，審判長當庭諭知全案將於3月26日宣判。
鄭文燦案一審宣判
海基會前董事長鄭文燦涉貪汙案，2024年8月被起訴，案件正在桃園地院審理中，案件審理一波三折，至今換了第三個法官，如今合議庭正在進行準備程序，依規劃，到2026年1月都還在勘驗證據音檔，之後將進入本案重頭戲、證人詰問，法界研判，此案最快有機會在明年6、7月間宣判。
林姿妙案二審宣判
宜蘭縣長林姿妙因圖利、財產來源不明等罪嫌，2022年被宜蘭地檢署起訴，案件在宜蘭地院歷經近2年審理，2024年一審重判12年6月，林姿妙依法被內政部停職。檢方認為判刑過輕，提起上訴，高院2025年11月首度開庭，2026年也將持續在高院二審審理，法界研判，此案有機會在明年中下旬二審出爐。
高虹安案貪污逆轉宣判無罪 後續上訴
新竹市長高虹安2023年因立委任內的助理費案被起訴，一審依貪污罪被判7年4個月，並被停職。二審在2025年12月16日宣判，出現大逆轉，改依偽造文書罪判6個月，得易科罰金，高虹安並在18日復職回新竹市府上班。高檢署研議提起上訴，若高案被發回更審，則高虹安將再度回到停職狀態。
7. 大法官、NCC委員、中選會委員提名
憲法法庭定額15人，2024年在野黨修正《憲法訴訟法》，提高大法官評議、作暫時處分的開會門檻為10人，宣告違憲也必須有9票。包括司法院正副院長在內的7名大法官任期在2024年10月底屆滿，總統賴清德兩度向立法院提出新任人選，但分別在2024年12月底、2025年7月底被立法院藍白陣營封殺，憲法法庭僅剩8名成員，只能召開審查庭剔除不受理案件，無法作判決或裁定暫時處分。為了解決憲法救濟途徑空窗的問題，賴政府可能在2026年再提名新的大法官人選。
國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期在2024年7月31日屆滿，行政院依法在2024年4月提名翁柏宗等4人送立院審查，但未獲表決。在野陣營並推動《通傳會組織法》修正案，在2024年12月施行，新法刪除委員的延任條款，使原任代理主委的翁柏宗無法續任，其卸任後NCC委員僅剩3人，僅能召開委員諮詢會，無法召開正常委員會議，包括打詐、廣電申訴與廣電換照等多項業務因此無法處理。行政院2025年7月底再送新提名名單，11月於立法院遭到封殺，NCC空窗持續，行政院也可能在2026年再提新名單至立院。
中選會主委李進勇、副主委陳朝建等6名中選會委員任期至2025年11月3日止，已經卸任，目前僅剩4名委員在任。行政院長卓榮泰曾允諾於11月底補齊人選，但11月初NCC人事遭藍白封殺後，卓榮泰揚言，將重新思考未來包括中選會人事案在內的合作模式，至今未向立法院提出新任中選會委員人選。
8. 賴清德總統1.25兆國防預算 2026 立院攻防前哨戰
總統賴清德2025年11月底宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計2026年至2033年，共投入新台幣1兆2500億元經費。
行政院會在11月27日通過前述1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但在野陣營要求賴清德先赴立院進行國情報告並備詢，在國情報告前，特別條例暫時被擋在程序委員會。未來若順利排入議程，審查過程將比照一般法案，特別條例三讀後，政院將依法編列預算草案，送至立法院審查，並由行政院長卓榮泰到立院備詢。
9. 財劃法不副署 中央地方財政與憲政爭議延燒
立法院本屆至今在藍白主導下，共修正三次財劃法，第一次是2024年底修財劃法釋出中央財源後，但後來發現離島計算公式錯誤，有345億元的統籌分配稅款無法分配。2025年11月14日藍白二次修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，11月21日藍白三修財劃法，解決2024年底修法產生的離島計算公式爭議。
對於第二次修正財劃法的內容，行政院認為施行後將破壞財政永續、造成國家發展無法回復的重大危害，且有侵害行政權之虞，因此在覆議未果後，決定不副署，讓11月14日修法內容無法生效。至於11月21日三讀通過的部分條文，已經獲行政院副署、並在12月3日由總統公告生效。
因14日修法內容未生效，行政院日前依2024年底所通過的財劃法內容，編列2026年中央政府總預算，送到立法院待審查，然而因為不副署的爭議，藍白陣營至今未讓總預算交付委員會審查，依規定，若預算審查未通過，新一年度的新興與新增計畫將無法施行，包括TPAS新增的75億元、疫苗接踵新增的70億元、生育補助新增的42億元等。
而藍白也提出反制，12月18日立法院司法及法制委員會在在野多數優勢下通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，隔日宣布正式提案彈劾賴清德。
延伸閱讀：不副署意思是什麼、會怎樣？倒閣意思又是什麼？倒閣總統要重選嗎？
10. 長照3.0上路
2026年長照3.0上路，擴大服務對象，提供對失能長者、身心障礙者、失智症患者、急性後期整合照護患者在內，更多元、也更連續的服務。新的一年將針對照護人力試辦「居家照顧服務分級派工機制」，將照顧服務依屬性區分為「核心」與「非核心」項目，核心照顧服務為身體照顧，較需具備專業判斷與技術能力，仍將由照顧服務人員專責執行。非核心項目為餐食照顧、家務協助、代領代購代送與陪同外出等，將鼓勵中高齡者、二度就業婦女或社區人力參與，共同支援照顧現場，改善第一線照顧現場人力壓力。
11. 育嬰留停照顧彈性化方案上路
為因應少子化並改善勞動力缺口，2026年起受僱者需要育嬰留職停薪可以「日」為單位請假。原本勞工於小孩3歲前，可申請2年育嬰留職停薪，但申請留停期間以不得少於30日，2026年新制上路後，將有30天能夠以「日」為單位來申請，雙親合計可以請60日。
此外，家庭照顧假的請假規定也放寬，原規定受僱者因家庭成員需要親自照顧時，可申請每年最多7天的家庭照顧假，併入一年共14天的事假計算，此假別的薪資計算依事假規定辦理，雇主不得拒絕或影響員工的全勤獎金、考績等；但新制上路後，家庭照顧假可以「小時」為請假單位，發生臨時需親自照顧家庭成員的情形，可以請未用完的「事假」，亦可以「小時」為單位向雇主請假。
12. 道交條例新制上路 無照駕駛加重罰緩
為了嚇阻逐漸成長的無照駕駛人數，2026年《道路交通管理處罰條例》新制上路，大幅提高汽機車無照駕駛的罰鍰金額，機車駕駛人可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，而汽車駕駛人處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽車，並強制扣繳牌照最長達1年。
新法也延長累犯計算期間，從5年延長至10年，10年內3次以上累犯將面臨無上限加罰。無照駕駛被查獲，將影響考照資格，嚴重者甚至終身禁考。
13. 租屋補貼新制上路
考量過去2年非法住宅申請租金補貼案件增加，2026年開始，新申請租屋補助的案件若是頂樓加蓋、違建或無保存登記等非法建物，將無法領取租金補貼；但規定調整對於舊有租戶也有緩衝機制，舊有租戶若仍住在同一租賃地址，可繼續申請補貼，不用受到房屋合法性新規的限制，但若租戶在補貼期間更換租賃地址，新租處則需符合合法住宅的新規定。
國土署統計，自2022年中央300億元擴大租金補貼專案啟動以來，截至今年11月14日，全國租金補貼核准戶數已超過88萬戶，申請戶數更突破100萬戶，創下歷史新高。
