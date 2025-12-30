2026政策一次看 放寬外國專業人才永居規定

▲內政部推出3項攸關民眾權益的政策或措施。（圖／內政部提供）

[NOWnews今日新聞] 內政部2026年1月推出3項攸關民眾權益的政策或措施，分別為2026年1月1日實施之「免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰(骸)存放設施」、「放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定」以及「延長在臺設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者之外國籍父母停留期間」。

內政部公布，免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰(骸) 存放設施，預計有逾26萬人能使用。

內政部續指，第二，放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定。內政部說明，放寬外國特定專業人才符合一定條件者， 其本人及依親親屬申請永久居留之規定；放寬外國專業人才及外國特定專業人才在 我國就學取得副學士以上學位者，申請永久居留得折抵在我國居留期間之規定。在台取得副學士以上學位之應屆畢業僑外生於2年覓職居留期間，得免申請工作許可，預計有逾2萬人受惠。

內政部續指，第三，延長在台設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者之外國籍父母停留期間。為減輕外國人之在台設有戶籍子女懷孕期間及照顧2歲以下親生子女之負擔，擬具「外國人停留居留及永久居留辦法」，第3條修正草案，增訂「其子女在台灣地區設有戶籍， 且懷孕或育有2歲以下親生子女」，得再延長其停留期間，有逾2,000個家庭受惠。

