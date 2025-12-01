2026教召名單出爐！他查結果「跟別人不一樣」 後指部：1情況可能是首批

民國115年度各項召集資訊，今日正式開放後備軍人線上查詢。（示意圖，翻攝自國防部發言人 臉書）

後備指揮部今（1日）宣布，2026教召名單開放查詢，不少民眾進入系統查看自己有沒有中獎。一名網友查詢的結果顯示，明年無需教召，卻又補充道「納編戰時動員召集對象」，於是好奇上PTT發問。對此後指部回應，意思就是該名網友明年無需參加教召，但若發動「戰時動員召集」，可能在第一波就會被召集。

民國115年度各項召集資訊，今日正式開放後備軍人線上查詢。一名網友馬上就在PTT八卦板發問「為啥我的教召查詢結果跟別人不一樣？」並曬出查詢結果頁面的截圖，顯示「臺端115年平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」，不解為何其他沒中獎的人都只顯示「查無資料」，他卻被納編戰動員召集對象，「這是三小？2027我要先上戰場嗎？有沒有人知道？」

廣告 廣告

鄉民看完紛紛道賀，「報名完成的意思」「感謝你第一批填線寶寶」「觸發隱藏副本」「就說是報名系統了…」「報名成功 謝謝您對國家的貢獻」「未來的海岸第一排 恭喜」。

正經回覆的網友則幫忙翻譯，「你不用教召 但是打仗第一輪就找你」「115年開戰你要去當填線寶寶的意思」「就字面上意思啊 平常不會招你但戰時第一個抓你」「你在名單裡面 上戰場你是第一批」。

根據《中時新聞網》報導，後指部人員解釋，該網友的查詢結果，代表他115年度不需要參加教召，但若「戰時動員召集」發動，就有可能第一波被召集。若結果顯示查無資料，則代表被召集的順位較靠後，沒有特別寫出來。

更多鏡週刊報導

今年漢光演習規模歷史之最 國防部寄出2萬張教召令

嘆李有宜淨身出戶退黨 媒體人揭民眾黨參選「保密切結書」內容

亡妻遊戲裡的房子找不回 單親爸求助掀淚海：每週上線打掃是我唯一寄託