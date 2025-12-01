2026教召名單出爐！ 14天新制「多領1.4萬」 免召申請一次看





一年一度的教育召集查詢又開放了！今（1）日開始民眾可以上網查詢明年是否要教召，自2022年起，新式教育召集制度採「年年施訓、1次14天」方式進行。至於14天新式教召期間薪水如何計算？勞動部表示，若員工遇到教召，雇主在受訓期間要給予「公假」，因此雇主需要給予員工全薪。

此外，國防部指出，在教召期間也會給予應召人員薪俸，14天新制金額，義務役分別為軍官每日1350元、士官每日1200元、士兵每日1050元，以多數民眾的軍階二兵來說，14天下來將多領1萬4700元。

▼教召新制與舊制的差異。（圖／國防部發言人臉書）

國防部補充，志願役應召人員部分，則按國軍現行主管職務加給給與標準，依支薪階級發給主管職務津貼；若是志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金；企業的部分所得額可以減列減除應召員請假期間之薪資費用的150%

若明年教召的時間，剛好碰上家裡有事、工作出差等無法延期的因素，該怎麼辦呢？國防部表示，如果是短期的問題，可以先在入營前向縣市後備指揮部申請延期入營（不得超過3日）；若入營後發生突發狀況，則向召訓單位申請請假（以2日為原則）。

此外，若情況屬於重大事由，則可申請免除本次召集（免召），國防部說明，主要的免召條件包括：患重病不堪行動、家庭發生重大事故（如配偶預產期或分娩未滿14日、本人婚事等）、在學學生、民意代表開會期、赴國外（出國日正值召集期間，於公告召集日後排定出國觀光者不得申請）、航行船員等，以及參加重要考試或影響工作權益的訓練。申請時，需於召訓前3天內檢附相關證明文件，向戶籍地縣市後備指揮部提出。

（封面圖／國防部發言人臉書）

