2026教召名單曝光！他一查結果「跟別人不同」 後指部：1情況可能是首批

國軍系統開放網路查詢明年是否列入召訓名單。（圖／資料照）

我國役齡男子有服兵役的義務，新制教育召集天數為14天，有不少人會擔心自己安排的計畫行程與召訓重疊，國軍系統開放網路查詢明年是否列入召訓名單。不少網友查看自己是否「中獎」，對此，後備指揮部回應。

全民防衛動員署後備指揮部表示，明年度各項召集資訊已於12月1日正式開放查詢，強調「相關資料均依規定編組，不會因查詢與否影響是否被召集。」

一名網友在PTT八卦板發問，寫下「為啥我的教召查詢結果跟別人不一樣？」查詢結果顯示「臺端115年平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」，詢問為何其他未被教召的人顯示「查無資料」，他卻被納編戰動員召集對象，「這是三X？2027我要先上戰場嗎？有沒有人知道？」引起網友熱議。

據《中時新聞網》報導，後指部人士指出，該名網友查詢結果，115年度不需要教召，但若「戰時動員召集」發動，就可能第一波被召集。

而查詢結果顯示「查無資料」，則代表被召集的順位較後面，因此沒有特別寫入「納編戰時動員召集對象」。

