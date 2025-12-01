2026教召開放查詢 薪水多少、查了等於報名？3大疑問一次看

生活中心／倪譽瑋報導

民國115年度（西元2026年）教召資訊12月1日開放查詢，全民防衛動員署後備指揮部表示「歡迎後備軍人上線使用。」而網路上常見傳聞「查詢等於報名」，後備指揮部表示「並非事實」；如果線上查詢後看到「查無資料」，並不代表當年一定免教召；教召福利方面，「義務役士兵」每日薪水1050元，去14天可領1萬4700元，有上班者因教召而休假，不得扣薪。

教召「線上查詢了就等於報名」？

2026年教召資訊開放查詢後，PTT上，鄉民分享資訊並寫下「115年守護台灣海峽的機會又來了」引爆熱烈討論；不少人紛紛提出「線上查詢教召後，就等於報名」的傳聞，笑稱「樓下報名成功」、「趕快查」、「報名系統開放中，歡迎用你各位的朋友或兄弟去查詢」。

也有人表示，該傳聞並非屬實「我查兩次都沒有」、「每年都查每年都沒中，少唬爛了」、「我查了好幾年都沒中」；針對查詢就等於報名教召的說法，過去後備指揮部曾澄清，系統僅提供「查詢服務」功能，與網路報導所稱具「報名功能」並非事實。

教召查詢「查無資料」、「納編戰時動員召集對象」是什麼意思？

論壇上也有許多人分享自己的狀況，有人表示查教召後的訊息是「台端115年平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」讓他直呼「噫，好了，我中了」退伍八年都沒事，如同「中了自由的門票」；也有不少鄉民表示，去查詢的結果是「查無資料」。

關於「查無資料｣，過去曾有被教召者解釋，無資訊是指資訊還沒出完整，不代表當年一定免教召。而根據《中時新聞網》報導，後備指揮部服務人員表示，「查無資料」是被召集的順位較後面，沒有特別寫出來；而平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象，是指當年不會被教召，但若發動「戰時動員召集」時，可能第一波被召集。

14天新制 教召薪水多少？

此外，還有鄉民查到要教召14天，無奈直呼「5月底要去花蓮，嗚嗚」並詢問大家教召大概會做什麼，眾人紛紛表示，「之前剛好碰到漢光演習，結果颱風來，提早結束漢光」、「太陽下鋼盔、防彈衣背槍站一天 」訓練應為因人而異。其實從2022年起，14天的新式教召制度已開始實施。

不過，根據國防部官方資訊，教召期間的14天會有薪水，義務役分別為軍官每日1350元、士官每日1200元、士兵每日1050元，以較多數義務役的「士兵」來看，14天下來可領1萬4700元；此外，如果上班的員工要去教召，期間雇主仍應給予全薪，教召完後，除了原本工作的薪水，還有額外1萬4700元能拿。

新、舊制教召差別一覽。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

