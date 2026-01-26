2026文化幣攻略》13-22歲都有！領取資格、App新功能、點數放大一次懂

2026年文化部正式宣布「文化成年禮金」邁入新里程碑。今年不只是16歲以上青年的專屬紅包，13至15歲的國中生也正式加入領取行列。這意味著從13歲到22歲，這整整10年的青春歲月，政府每年都將送上1200 點「文化幣」作為藝文體驗的入場所。國中生最近放寒假別忘了使用！《遠見》整理2026年度最完整的領取資格、升級版 App功能，以及如何透過「加碼方案」將1200點變出更高價值的達人攻略！

【目錄】

• 文化幣是什麼？誰能領？何時領？

• 文化幣適用範圍一覽

• 文化幣APP新功能

• 文化幣點數放大術

• 文化幣三步驟快速領取

文化幣是什麼？誰能領？何時領？

文化幣是文化部為了鼓勵青年參與藝文活動，每年發放給符合資格青年的數位禮金，可用於看電影、看表演、買書、逛博物館等多元的藝文消費。

而2026年文化幣發放對象首度全面涵蓋13至22歲青年。只要符合以下資格，即可領取1200點文化幣。

出生日期：民國93年（2004年）1月1日至102年（2013年）12月31日。

身分資格：具中華民國國籍、取得永久居留許可的外國人，或特定符合資格的外籍配偶。

領取/使用期限：2026年1月1日08:00起開領，需於2026年12月31日前使用完畢。

文化幣適用範圍一覽

2026年文化幣的適用點已突破1.8萬處，全台從城市到偏鄉皆能消費。

1. 圖書出版

適用項目：實體書店購買實體圖書、漫畫、雜誌、報紙零售。

特別優惠：前往全台「獨立書店」消費，可享「2點回饋1點」，最高可多得600點（即1200點變 1800點）。

不適用：一般性文具、3C 產品、生活雜貨及線上書店（如博客來）。

2. 藝文展演與博物館

適用項目：音樂會、戲劇、舞蹈門票；博物館、美術館、歷史建築及文化園區門票。

特別優惠：購買表演藝術專屬「青年席位」，可以超低點數（如300點或5折）入座視野絕佳的席次。

加碼活動：2026年新增多個視覺藝術「青春票」方案，指定熱門特展門票均一價100元。

3. 電影視聽

適用項目：戲院觀看「國片」、前往唱片行購買CD、黑膠唱片、樂器行購買樂譜或樂器。

特別優惠： 「國片雙人票加碼」，若一次扣點350點以上購買兩張國片票，App將自動回饋100點。

不適用： 好萊塢等外國電影（除非為特定影展之推廣片單）。

4. 文創工藝與市集

適用項目：文創園區（如華山、松菸）的設計商品、手作DIY體驗課程（如金工、手作陶、皮件）、文創市集攤位。

※貼心提醒：文化幣消費「禁忌」清單



• 禁止網路購物：僅限實體店面或指定藝文售票平台（如 OPENTIX）。

• 禁止轉售兌現：點數不得找零，嚴禁轉售，違者將被停權。

• 非藝文不入：餐廳用餐（即使在文創園區內）、買香水、化妝品、一般生活用品，皆不在補助範圍內。

文化幣APP新功能

今年文化幣 App 引進了「遊戲化消費體驗」！

1. 等級制度：使用者從「見習生」開始，透過消費與解鎖任務可升級至最高「傳說」級。

2. 超強聯名：升級過程可蒐集「黃阿瑪的後宮生活」、「啾啾妹」、「怪奇事物所」等限量數位徽章，還有機會抽取實體IP週邊。

3. 地圖搜尋：App內建「藝文消費點」地圖，可一鍵尋找附近適用的書店、電影院或文創市集。

文化幣點數放大術，1200點怎麼用最划算？

1. 獨立書店點數放大：在指定獨立書店消費，每2點回饋1點（最高回饋600點），意即1200點變 1800點！

2. 青年席位優惠：購買表演藝術門票，可享300元專屬票價或5折自由座，能以極低點數觀賞頂級劇場演出。

3. 幸運抽抽樂：單筆消費滿200點即可獲得一次抽獎機會，有機會當場抽中加碼點數。

4. 多人共樂：推薦2名新朋友領取可獲30點，之後每推薦1人再獲10點，回饋無上限。

文化幣三步驟快速領取

• 數位領取：下載「文化幣 App」→ 註冊並登入（Email/手機號碼）→ 完成身分驗證（需身分證或居留證資料）。

※溫馨題醒：16歲以上青年驗證時，需額外輸入身分證上的「領補換類別」及「發證日期」。

• 紙本申請： 針對沒有手機或網路的青少年，可聯繫客服（0809-081806）提出申請，核准後登入網頁列印紙本QR Code即可折抵。