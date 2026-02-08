2026新光三越台南新天地 春節限量福袋開搶！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】新光三越今年春節特別聯手時下紙雕藝術家-成若涵，以環保再生材質搭配創作紙雕馬，打造充滿喜氣的新春福袋！
今年大年初一，新光三越特別規劃以環保永續為概念，採用環保再生材質，並推出可折疊收納、方便隨身攜帶的【馬載而歸吉祥福袋】福袋內含多款實用且富有春節氣氛好禮，包括《金安德森 米拉抗菌壓縮枕》、《SNAPWARE康寧Eco Ren陶瓷保鮮盒》、《掌廚CREAMY不沾鍋20CM煎炒鍋》、《HETRAS 首席調香師香氛噴霧1入》及《RUBBY手作千層蛋糕100元折抵券》；以及呼應時下旅遊熱潮，推出超級能裝行李箱【馬力全開新春福箱】，包含《荷柏園 烏木玫瑰液態皂500ml》、《金安德森 法蘭絨舒柔毯》、《HAY Tote Bag 綠色/海軍藍》！
大年初一新春福袋(限量288份)、福箱(限量388份)，消費者可於2/6(五)上午10點起，透過新光三越APP扣100點skm points、並使用skm pay刷指定金額，就能將一整年好運氣帶走！今年新光三越也特別呼應台灣民眾對於美食的熱情，台南新天地再加碼！凡購買福袋或福箱，再加贈JMT韓式炸雞年糕+韓國烤肉飯兌換券、豐舟餐飲贈品券！欲參與的會員需提前下載APP並綁定貴賓卡及SKM Pay，確保在開搶時順利下單！
