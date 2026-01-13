2026新制上路！新冠疫苗免費打、胃癌納公費篩檢、家貓強制植晶片...10大重點一次掌握





新的一年到來，政府推出多項與民眾權益息息相關的政策新制，從新冠疫苗、癌症篩檢、長照服務，到交通新制都有調整。本文一次整理2026年上路的新制重點，幫你快速掌握。

一、公費COVID-19疫苗全民接種

考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，自2026年1月1日～2月28日，擴大COVID-19疫苗公費對象，只要年滿6個月以上、尚未接種之民眾都可以免費接種。

疾管署說明，接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力，建議民眾把握農曆春節前的黃金時間去施打，及早獲得保護力。

二、健康幣推行

「健康幣」是由衛福部所規劃的一種點數回饋機制，透過民眾主動做健檢、打疫苗、接受篩檢等，以獲得健康幣點數，可用來兌換健康相關產品或服務，或是折抵自費健檢或檢查費用。

三、長照3.0擴大給付對象

2026年1月1日起啟動實施「長照3.0第二階段」新增兩類服務對象，預估74.5萬人受惠：

全年齡失智且失能者。

評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上。

四、推動公費胃癌篩檢

胃癌位居我癌症發生人數及死亡率前10名，每年約2000多人死於胃癌。其中，導致胃癌最主要的風險因子為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。衛福部國健署宣布，自115年起推動公費胃癌篩檢，提供45～74歲民眾終生一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。

如檢測結果為陽性，請攜帶檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

五、擴大生育補助方案

行政院公布自115年1月1日起，本國籍女性（含與本國人結婚之外國籍配偶）生育，每胎可領取生育給付加生育補助，合計10萬元。雙胞胎或多胞胎，依比例增加補助。預計將有12.7萬人受惠。

六、育嬰留職停薪、照顧假彈性化

為打造友善職場，育嬰留停以「日」申請，子女3歲前共計2年育嬰留職停薪，其中6個月可領8成薪資補貼；家庭照顧以「時」請假，即有家庭照顧需求者，最多共有112小時可請假，雇主不得扣全勤獎金。

七、高齡換照新制

交通部宣布，自115年5月起將正式實施「高齡駕駛換照新制」，70歲以上駕駛人，需完成體檢與交通安全教育課程後，才能換發駕照，有效期限至75歲。75歲以上者，則維持每3年換照制度，除體檢與課程外，還要通過「認知功能測驗」。

此外，若長輩決定不再開車，交通部自115年1月起推出「主動繳回駕照TPASS乘車回饋措施」：凡70歲以上主動繳回駕照者，搭乘公車、捷運或計程車可享每月50%乘車回饋金（上限1,500元），補助為期2年，協助長輩逐步適應公共運輸。

八、加發弱勢補助

自2026年1月起，低收、中低收入戶除了原有的生活補助外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元生活補助，預計發給13個月（至2027年1月止），可照顧54萬5000人。

九、平日國旅補助

只要在非連續假期的平日時段（週日至週四），第一晚住宿可補助800元，第二晚則補助1200元住宿（日期需連續，可住不同家）；另推生日住宿金，每個月份抽出1000名，每個人可領1200元住宿金。

十、家貓強制植晶片罰則

自115年1月1日起，未幫貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新臺幣3,000元至15,000元罰鍰，並得限期改善；若屆期未改善者，得按次處罰。

