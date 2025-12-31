2026新制上路 最低工資調漲又減稅 生一胎領10萬

2026年元旦起有多項新制上路，最低工資從2萬8590元調漲至2萬9500元，時薪從190元調升至196元；勞、健保費用也跟著增加。政府祭減稅大禮包，基本生活費從21萬元提高到21萬3000元，2026年5月申報綜所稅時即可適用；標準扣除額、免稅額及特別扣除額皆調高，2027年報稅適用。

此外還有多項補助，包括租金補貼、國旅優惠；政府因應少子化擴大生育補助，女性每生一胎可領10萬元，雙胞胎或多胞胎依比例增加，元旦起生小孩者，加碼的部分待中央總預算通過後撥補。《中時新聞網》整理各項新制細節，帶讀者一次掌握。

廣告 廣告

勞工相關

●最低工資調漲

最低工資連續10年調漲，元旦起每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資由190元調整至196元，預估共有247萬名勞工受惠。

●勞、健保調整

隨著最低工資調漲，勞動部同步修正勞保、災保、就保及勞退級距，若以最低工資試算，2026年勞工每人每月多繳23元、雇主多繳83元。

●請領勞保老年年金年齡調高至65歲

勞保老年年金的法定請領年齡從64歲調整至65歲，主要適用於民國51年次以後出生的勞工；未滿65歲想提早領，每提前一年將減給4％年金，最多提前5年（60歲）領取，但會減給20％。

●請病假仍有全勤獎金

勞動部公告修正《勞工請假規則》，明定勞工請病假一年未超過10天，雇主不得有不利處分；全勤獎金的扣發也增訂規定，應按請病假日數依比例計算扣除。

減稅及補助

●減稅大禮包

財政部公布減稅措施，綜所稅基本生活費從21萬元提高到21萬3000元，2026年5月申報綜所稅時即可適用。另外調高免稅額及扣除額， 2027年報稅適用，標準扣除額單身調高5000元至13萬6000元，有配偶者為27萬2000元，薪資、身障特扣調整至22萬7000元；免稅額增加至10萬1000元，70歲以上為15萬1500元；長照特別扣除額將由每人每年12萬調高至18萬元。

另調高稅率級距，年所得逾59萬元者，經免稅額、扣除額及課稅級距調整，可減稅2萬元；年所得超過133萬元者可減稅5萬元；年所得超過266萬元者減稅11萬元；年所得超過498萬元者減稅21萬元。

●租金補貼

中央擴大租金補貼政策，對於一定所得以下無自有房屋個人或家庭，提供每戶每月最高2000元至8000元租金補貼。2026年起，新承租具有繳交房屋稅的未保存登記建物（如頂樓加蓋）者，將不符合租金補貼申請條件與資格，非法建物也不得申請；舊戶可有一年的緩衝。

●國旅補助

交通部公布2026年國旅促進優惠方案，考量國旅尖離峰差異大，針對平日旅遊發行住宿券，提供第一晚補800元、第二晚連住再抵1200元，鼓勵連續住宿；同時每月抽出1000名壽星，提供1200元生日住宿金。

此外也規劃與遊樂園合作推出留宿方案，並提供企業員工旅遊獎勵方案及Taiwan PASS平日國旅優惠方案等。

●中央生育補助一胎10萬元

2026年起，不論社會保險投保類型，女性每生一胎均可領10萬元補助，無社會保險者也適用；雙胞胎或多胞胎，依比例增加補助。由於中央政府總預算案仍卡關，元旦起生小孩者，加碼的部分得等到預算過了才能撥補。

●文化幣擴大發放

文化部宣布，2026年起文化幣將擴大適用範圍，13歲至22歲青年每年都可領到1200點文化幣，元旦上午8點起開放領用。

交通新制

●實施駕照回訓制度

3月起正式實施駕照回訓制度，新增3項11樣態違規須矯正行為，包括闖紅燈、無號誌路口未依路權行使、行經未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等處未依規定減速等。除依《道路交通管理處罰條例》開罰外，駕駛人一年內違規達3次、營業大型車職業駕駛人一年內違規2次，除須繳納罰鍰外，還須額外進行3小時矯正課程。

●新出廠車隔熱紙透光率納管

交通部公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，自2026年起新出廠車輛將強制納管隔熱紙，一般車輛前擋風玻璃透光率建議達70％以上、前側窗（A柱至B柱之間）建議40％以上，後側窗與後擋風玻璃則不設限制。

計程車部分，除前擋風玻璃同樣建議透光率70％以上外，為全面提升乘客與駕駛視線安全性，前側窗、後側窗與後擋風玻璃均統一建議透光率達40％以上。

●年滿70歲自願繳回駕照 提供TPASS 50％回饋金

年滿70歲以上長者辦理自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書後（加入TPASS常客），自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸，依實際搭乘電子票證支出金額補助50％回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年。

●多縣市YouBike強制投保傷害險

YouBike傷害險在多數縣市實施強制投保，元旦起台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東等縣市，未完成免費傷害險投保程序，將無法租借YouBike2.0＆2.0E。

●捷運刷手機進站

北捷「手機進站」將分兩階段開放，1月3日起民眾可率先使用QR Code掃碼搭車；同時，信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，除台新銀行信用卡外，預計7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

醫療相關

●打疫苗、篩檢獲點數折現金

衛福部推出「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做篩檢累積點數，折抵運動中心、保健食品等費用，力拚2026年第1季上路。

●直美關門 醫美執業須受PGY訓練

為遏止醫美亂象，衛生福利部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，3大重點包括醫學生畢業後接受一般醫學訓練（PGY），才能從事非侵入性處置；所有醫美手術，都必須接受過大外科訓練；高風險醫美手術，如一定程度的抽脂、拉皮，包含診所在內都必須經過評鑑。

●長照3.0納全年齡失智症者

政府推動長照3.0政策，規劃執行時程分3個階段，第1階段2025年9月起，放寬外籍看護家庭使用社區式服務、擴大交通接送範圍、提升營養照護給付額度、居家喘息服務更彈性；第2階段為2026年元旦起擴大服務對象，納入全年齡失智症者及急性後期照護計畫對象；第3階段則自2026年7月1日起，新增智慧科技輔具的租賃服務。

其他

●家貓強制植入晶片 違規罰1萬5000元

元旦起若飼主未替家貓辦理寵物登記並植入晶片，即違反《動物保護法》，將處以新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

更多中時新聞網報導

生育自主提升 墮胎免配偶同意

消費革新 營造購物體驗成挑戰

樋口愛登台跨年 盼逛夜市吃好料