2026新制上路！最低工資調漲、生育補助、駕照改革一次看

2026新制上路！最低月薪調漲至2萬9500元、時薪196元；租金補貼排除違建；育嬰可按「日」申請；觀光署推平日國旅補助、衛福部推「健康幣」；駕照回訓制度、長照3.0納入50歲以下失智者。

民生

元旦 民生變動。（資料示意圖／中天新聞）

最低工資調漲

最低工資明年1月起調漲！月薪從28,590元調至29,500元，時薪從190元調至196元，調幅3.18％，若行政院核定，將連續10年調漲，約247萬勞工受惠！

勞保法定退休年齡延至65歲

2026年起，勞保老年年金請領年齡調整為65歲，51年次（含）後出生適用。提前最多5年領，每年減4%，最多扣減20%。

綜所稅減稅

2026年基本生活費調高至21.3萬元，202萬戶受益，減稅12億元！因應CPI上漲，2027年報稅時綜所稅免稅額及扣除額全面提高。年收入低於以下門檻者有機會免稅：單身租屋族64.4萬、雙薪頂客族110.8萬、雙薪育兒家庭168.5萬、三代同堂家庭218.35萬。

生育請假

生育請假 。（示意圖／pixabay）

中央生育補助

行政院通過「好孕三方案」，包含生育、人工生殖及凍卵補助，生育補助擴大至外籍配偶，每胎最高可領10萬元，2026年上路！

育嬰留停

家庭照顧假一年56小時，按小時申請，照顧老小都適用，雇主不得拒絕或扣全勤獎金！

勞工病假權

動部公告修正「勞工請假規則」，2026年1月1日上路！雇主扣全勤獎金不得違反比例原則，勞工1年內病假未超10天，不得因病假受不利處分，如影響排班、績效或調薪等，亦不得要求不合理證明。違規雇主最重罰100萬元，病假超過10天仍應以實際績效為考核依據！

旅遊交通

旅遊交通新制上路。（資料示意圖／中天新聞）

國旅補助

觀光署推出國旅補助！生日住宿抽1千人，每人補助1200元；平日住宿最高補助2000元，明年1月、4月分別上路。憑平日旅宿發票，隔日免費進26家主題樂園；企業平日出遊有補助。Taiwan PASS方案限量2萬套，交通票4折或每房每晚贈1500元住宿金，快來搶優惠！

高齡駕駛

明年5月起，70歲以上駕駛需主動換照並通過體檢，75歲以上每3年換照，需通過體檢、認知測驗及醫師評估。明年12月起，75歲以上駕駛若違規肇事，需自費完成駕訓班實地訓練後才能換照。

老車汰換新補助

車齡超過10年的老舊車主注意！現在換購電動車或低污染車的補助政策，已延長至2026年底！

租屋

租屋輔助津貼。（資料示意圖／中天新聞）

租金補貼

2026年起，租金補助將不再適用未保存登記建物、違建及頂樓加蓋，但現有租客有一年緩衝期。內政部也放寬青年婚育族群申請資格，所得標準從最低生活費3倍調至3.5倍，結婚2年內或新生兒家庭補助加碼50%，每多生1胎再加碼50%。詳細補貼資訊請上官網查詢！

入住婚育宅補貼

社會住宅20%房源優先給新婚及育兒家庭！今年已釋出1022戶，未來3年再推1萬戶，租金補貼新婚加碼1.5倍，每增1孩再加0.5倍！

衛福

元旦起醫療變更。（示意圖／pixabay）

打疫苗

衛福部全新推出「健康幣」制度！預計明年第1季正式上線！未來只要施打疫苗、進行癌症篩檢或健檢等醫療行為，不論是公費還是自費，都能獲得點數！這些點數還能用來折抵保健商品、運動設施門票等健康相關產品。

醫美醫師資格

衛福部擬修正《特管辦法》，加嚴醫美醫師資格：需完成2年PGY訓練，手術限11科專科醫師執刀。但2019年前畢業、無專科資格但具經驗者，完成訓練課程後可免PGY繼續執行美容處置。

長照3.0納50歲以下失智者

衛福部推動長照3.0，明年元旦起第2階段上路！擴大服務對象至50歲以下年輕型失智症患者，住院看護費用由政府分擔，減輕家庭負擔；並透過改善照服員條件、引進外籍技術人力、婦女再就業等方案，補足人力缺口。第3階段7月1日登場，智慧科技輔具租賃補助提高至3年6萬元，涵蓋移位、沐浴排泄等五大類，讓民眾可彈性選擇需求！

其他

職災協助。（示意圖／123RF）

職災協助

明年1月起，勞動部推7大新措施，包含：初步檢查表、全程律師協助、法扶不限資力、提高補賠償金額、雇主負責、代墊假扣押費用、職災移工全程通譯，全面加強職災勞工保障！

白領外國人納勞退

立院三讀通過修法！放寬全球前1500大學畢業生來台免2年工作經驗、數位遊牧簽證延長至2年，外國專業人才無須永久居留即可享勞退新制，估5萬人受惠！

