2026新制看過來！重大政策、惠民措施有這些

行政院綜合業務處今（12/26）在院會報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」，其中租金補貼新婚家庭2年內加碼50％，生育補助每胎10萬元，育嬰留職停薪明年起也以「日」申請，家庭照顧以「小時」請假。不過，行政院表示，涉及預算的部分，因明年總預算未付委審查，也會影響新制推動。

政院指出，2026惠民措施，「減輕人民負擔」方面，勞工基本工資連續第10年調漲，明年月薪由2萬8590元調整至2萬9500元，時薪由190元調整為196元，約247萬名勞工受惠。

自明年元旦起，無添加糖飲料、彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等免徵貨物稅，並將電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅之期限延長至2030年底。

生育補助每胎10萬元 育嬰留停以「日」申請

各類社會保險之生育給付加補助每胎一律給予10萬元，且不須另外提出申請。推動育嬰留職停薪照顧彈性化新制，育嬰留停以「日」申請、家庭照顧以「時」請假，並修正育嬰留職停薪津貼發放方式，期盼打造友善青年婚育環境。

加發經濟弱勢族群生活補助金，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼每人每月加發500元；另預計2年內訪視70萬名獨居老人，分級提供關懷服務；推動「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」，受補助之校院於114學年度下學期至116學年度間不得調漲學雜費，約91萬名學生受惠。

在「提供世代支持」方面，政院指出，明年起常態性發放13至22歲青少年1200點文化幣，約203.6萬人受惠。

勞工休假再保障 請病假雇主不能做不利處分

另外，「勞工請假規則」新制上路，勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得做出不利處分；課予雇主對於勞工請病假遭受不利處分負舉證責任；雇主扣全勤獎金不得違反比例原則；不論勞工請幾天病假，雇主在考核時應以工作能力、態度及實績等做綜合性考量。

在「產業多元發展」方面，推動「跨國勞動力精進方案」，透過「製造業加薪本勞，增加移工名額」、「放寬留用資深移工」、「旅宿業及商港碼頭業加薪本勞，增加外國技術人力名額」及「強化政府角色及效能」等四大方案，優化勞動條件及本勞薪資待遇。

