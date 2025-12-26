2026新制一次看！生1胎補助10萬、長者免費健檢 勞工病假不得扣全勤

【緯來新聞網】2026年起許多新制上路，包括行政院、財政部、交通部所領衛的新制度將陸續實施。2026年起，新制致力於改善勞工權益、縮減社會不平等、維護護理有需者權益，也讓稅制和教育措施更精緻化。《緯來新聞網》整理新制內容讓讀者能一次掌握。

2026新制一次看。（圖／緯來新聞網製圖）

勞工權益

1.最低工資：基本工資將調整為月薪29,500元，較現行水準上調910元；時薪部分則自原本的190元提高至196元。

2.病假：勞工若一年內病假未超過10天，雇主不得因此採取懲罰或其他不利行為。若員工提出差別待遇申訴，舉證責任將由雇主負擔。此外，發放全勤獎金時不得因病假全數扣除，須遵守比例原則。違規者最高可被處以新台幣100萬元罰鍰。

3.育嬰假：育嬰留職停薪制度新增日數彈性，勞工可在累計最長2年的留停期間中，以日為單位申請最多30日，雙親合計可達60日，期間仍可領取80薪資的育嬰津貼，以因應短期或臨時性的照顧需求。



社會福利

1.生育補助：「好孕三方案」正式上路，針對生育補助進行擴充與調整。新措施涵蓋每胎提供10萬元補助，即使未納保者亦可申請；另提升試管嬰兒補助上限至15萬元；並啟動醫療性生育保存補助試辦計畫，協助癌症病患進行凍卵或取精，減輕經濟壓力，強化整體生育支持制度。

2.租屋補貼：排除違建與頂樓加蓋房屋，使租金補貼僅限合法建築。2025年已核定、未搬家的原申請人可暫時不受影響。新制預期減少申請件數，政府將以包租代管協助弱勢戶轉向合法租屋。

3.高齡駕照控管：從2026年5月起，駕駛年滿70歲需辦理駕照換發，完成體檢與交通安全課程後，可持用至75歲。75歲以上者則須每3年更新一次，違規累犯將需接受補訓或評估。外界流傳年底前先換照可延後的說法並不正確，因為規定是達到年齡門檻後才需換照，無法提前辦理。

4.長者免費健檢：設籍台北市65歲以上長者免費健康檢查服務將於115年1月22日啟動，115年新增9家特約醫事機構加入老人健檢服務，總數提升至85家（30家醫院、55家診所），可服務6萬9,960名長者。三大健檢方案（A腦肺、B腹部、C骨密肌力）皆可供長者每年擇一受檢，服務量能再提升。



稅制

1.網紅稅： 無論是本地平台，或已完成稅籍登記的海外業者，在支付報酬給台灣創作者時，皆需代扣並申報所得稅。若海外平台將廣告鎖定台灣地區免付費用戶，即便廣告商設於境外，也被視為在台提供服務，應依法申報營利事業所得稅。

2.所得稅：基本生活費上調至21.3萬元，並同步提高免稅額、扣除額與稅率區間，適用於115年度、116年申報。根據財政部估算，單身且租屋自住者若年收入不超過64.4萬元，可完全免稅；育有2名幼兒的四人家庭，免稅門檻則提升至168.5萬元。

3.戶稅改革：非自住的住宅依『全國歸戶』方式計算，也就是把納稅人、配偶及未成年子女在全台擁有的房屋數量合併計算，並調高稅率到2至4.8。地方政府必須根據總戶數設定分級稅率，且以「全數累進」方式課稅。舉例來說，如果擁有5間房，稅率不會依戶數分段，而是5間都適用4.2的同一稅率，稅負將明顯增加。



教召標準

新式教召展開 2026年起，國防部將展開「一年一訓，次次14天」新式教召，針對退伍8年內後備軍人，進行最多4次教召，且採「後退先用」原則。



國旅補助

國旅補助：交通部觀光署預計於2026年3月推行總經費約20億元的『平日國旅優惠措施』，內容涵蓋五項主軸，包括Taiwan PASS平日專案、平日住宿補貼（最高補助2,000元）、壽星住宿金抽獎、入住遊樂園延伸優惠，以及鼓勵企業辦理員工國旅行程。方案目標為提升平日旅遊意願、減緩假日人潮集中，並規劃防止旅宿價格異常上調。

