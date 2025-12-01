2026新劇《戀愛博士》選角官宣：「游泳健將」秋泳愚「失去左腿」...搭檔「研究生」金所泫共譜校園治癒羅曼史！

《喜歡的話請響鈴》金所泫、《牽牛和仙女》秋泳愚劇照

【文/少女心文室】2025進入最後一個月，不少2026新劇陸續官宣！今(1)日韓國電視台ENA官宣新劇《戀愛博士》卡司選角！該劇確定由秋泳愚(秋英宇)搭檔金所泫主演！新穎CP組合掀起熱議論，該劇由《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《畢業》名導安畔錫導演執導，《閣樓男女》、《浪漫滿屋》閔孝政編劇執筆。該劇講述一名遊泳選手因病失去一條腿，和生命仿徨的道路中，與走上新道路的女研究生之間的愛情故事。

ENA官宣《戀愛博士》卡司選角：秋泳愚、金所泫

26歲秋泳愚(秋英宇)近期人氣飆升，先前演出《警察課程》、《學校2021》、《綠洲》、《偶然的田園日記》、《玉氏夫人傳》等作品嶄露頭角，今年陸續帶來《外傷重症中心》、《廣場》、《牽牛和仙女》等多部作品，出鏡率相當高，緊接著下一部新劇選角出爐！秋英宇確定主演《戀愛博士》男主角「朴民載(音譯)」是游泳選手出身，但因為罹患疾病而失去左腿，這次打擊使他迷失方向，失去對人生的希望，然而他偶然接觸到機器人工程學，考上首爾大學機器人工程系研究所，在校園遇見女主角後，展開治癒羅曼史！

《牽牛和仙女》秋泳愚劇照

金所泫出道以來挑戰演出各類型電視劇，2012年演出電視劇《擁抱太陽的月亮》及《想你》等作後獲得關注，之後陸續出演《Who Are You－學校2015》、《打架吧鬼神》、《君主－假面的主人》、《喜歡的話請響鈴》、《月升之江》、《無用的謊言》、《是偶然嗎》、《健將聯盟》等作，展現百變樣貌！而金所泫最新作確定主演《戀愛博士》女主角「林有珍( 音譯)」原本是服裝系學生，最終決定轉換人生方向，接觸機器人工程領域，考進機器人工程系研究所，開始全新的生活與學習！金所泫與秋英宇將共譜校園治癒羅曼史，新劇確定2026年首播！

《是偶然嗎？》金所泫劇照

