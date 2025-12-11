2026新劇《臥底洪小姐》1/17上線！朴信惠「35歲偽裝成20歲女高畢業生」潛入證券公司臥底！搭檔高庚杓共譜職場喜劇羅曼史！

【文/少女心文室】隨著2025年即將結束，不少2026年1月新劇陸續展開宣傳！近期一部1月新劇《臥底洪小姐》陸續公開海報、劇照、預告等內容！該劇由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演，是韓國tvN預計於2026年1月17日播出的土日連續劇，由《社內相親》《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京執筆，海外將由Netflix獨家播出！

《臥底洪小姐》曹瀚結、河潤景、朴信惠、高庚杓劇本閱讀照

《臥底洪小姐/Miss Undercover Boss》曹瀚結、河潤景、朴信惠、高庚杓劇本閱讀照》由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演，劇情設定在 1990 年代末，以亞洲金融風暴前夕的韓國金融業背景。劇情主軸圍繞在30多歲的菁英證券監督官「洪金寶」，當她發現一家證券公司有可疑資金流動時，為了查明真相，她決定偽裝成 20 歲的高中畢業生，以基層女職員「洪張美」的身份潛入該公司展開臥底行動。劇情兼具辦公室喜劇、犯罪／金融調查元素，以及假身份下的人際互動、職場變化與人性揭露，營造懸疑與歡樂並存的氛圍喜劇！

《臥底洪小姐》朴信惠、高庚杓劇本閱讀照

35歲朴信惠過往出演眾多羅曼史作品，包括像是《原來是美男》、《你為我著迷》、《鄰家花美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等羅曼史韓劇，大多是傻白甜角色居多，先前在《來自地獄的法官》破格變身惡魔法官「姜光娜」展現有別過去角色的強勢作風！而朴信惠在2026年即將回歸再次變身，在新劇《臥底洪小姐》飾演「洪金寶」為35歲精英證券監察官，憑藉著天生的年輕外貌，偽裝成20歲高中畢業的女職員，潛入汝矣島一家資金流動有可疑的證券公司進行調查！這個「雙重身份」設定，是劇中核心衝突與驚喜來源。

《臥底洪小姐》朴信惠劇照

35歲高庚杓出演眾多夯劇包括《請回答1988》、《嫉妒的化身》、《芝加哥打字機》、《私生活》、《月水金火木土》、《沒有秘密》等作品，在許多劇中展現「喜劇人」演出！而高庚杓在最新作《臥底洪小姐》飾演「申正宇」為韓民證券的新任代表，懷著隱藏野心重返汝矣島的天才經營顧問兼企業獵人，他是劇中證券公司的新任 CEO，性格冷靜理性、重視數字與利益，是「以業績／數字為導向」的企業高層，劇情中，他將與偽裝進公司的洪張美產生交集 ，兩人預計在劇中共譜職場諜對諜羅曼史！

《臥底洪小姐》朴信惠劇照、高庚杓劇本閱讀照

