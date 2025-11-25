2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
【文/少女心文室】《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！
43歲朱智勛近幾年一連串新作不斷，包括接連出演《支配物種》、《照明商店》、《愛在獨木橋》等作品展現百變樣貌，今年在夯作《外傷重症中心》，朱智勛挑戰演出醫生角色，飾演火爆神醫「白江赫」誕生朱智勛人生角色，在今年憑藉該劇角色拿下第61屆百想藝術大獎「視帝」寶座！緊接著朱智勛在最新作《Climax》飾演「方泰燮」在婚後一躍爲明星檢察官並踏入政壇，成為所屬政黨的大選候選人，競選口號是「相信改變，引領未來」，朱智勛將在新作演繹一名有著檢察官背景的政治人物！
47歲河智苑出道以來演出不少夯劇，包括《峇里島的日子》、《黃真伊》、《秘密花園》、《奇皇后》、《醫療船》、《巧克力》等夯作，上部作品是2022年主演的《謝幕：樹立而死》，這次可以說是睽違4年回歸，讓不少劇迷相當想念女神！河智苑將在最新作《Climax》飾演「秋相雅」曾是TOP級的頂級女演員，婚後被大眾逐漸視為過氣明星，但她的慾望是要讓朱智勛飾演的檢察官丈夫成爲總統，因此掌控著權力的卡特爾。
34歲NANA(林珍娜)現實中為After School女團成員出身，過去主演過《Kill It》、《出師表》、《Oh！珠仁君》、《天外謎蹤》、《假面女郎》等作展現百變樣貌！NANA在最新作《Climax》飾演「黃真媛」為臥底在方泰燮身邊的情報員，展現卡特爾醜陋的一面，是潘朵拉盒子的關鍵人物，是否會介入朱智勛與河智苑的夫妻之間的關係令人好奇！在眾多夯劇都飾演「綠葉配角」的吳正世，先前曾出演《雖然是精神病但沒關係》、《智異山》、《惡鬼》、《Sweet Home 2》、《死期將至》、《苦盡柑來遇見你》展現百變樣貌！
而吳正世在最新作《Climax》飾演「權鍾旭」為大韓民國財界排名第三位的WR集團長子，與李亮美將展開繼承權之爭。34歲車珠英出演過《奶酪陷阱》、《雲畫的月光》、《愛我的間諜》、《Again My Life》等劇，一直到2022年演出火爆夯劇《黑暗榮耀》空姐「崔惠程」一角正式爆紅，緊接著陸續出演《神聖的偶像》、《真的出現了！》、《元敬》等作品，而車珠英在最新作《Climax》飾演「李亮美」，為WR集團會長第二任妻子，將動搖方泰燮與秋尚雅夫婦的權力者地位，眾人將上演財閥界政治界的權力鬥爭！
