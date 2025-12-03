2026新劇《Spring Fever》1/5上線！安普賢「刺青包手」Man力破表！邂逅老師李主儐共譜甜蜜鄉村羅曼史

《 Spring Fever 》安普賢、李主儐海報劇照

【文/少女心文室】2025年進入12月份，倒數不到一個月就要2026年啦！不少2026年1月新劇也陸續公開！近期2026新劇《Spring Fever》/《春日狂熱》陸續公開海報、劇照等內容！該劇由男女神安普賢、李主儐主演！劇情改編自白敏雅的同名網絡小說，由《君主—假面的主人》、《和我老公結婚吧》的朴元國導演執導，確定將在2026/1/5上線！

《Spring Fever》安普賢、李主儐海報

《Spring Fever》/《春日狂熱》改編自人氣網路小說，講述在首爾受傷後來到鄉下的尹春作為交換教師開始了新的生活，對一切都表現出冷漠無感的態度，但逐漸敞開心扉的浪漫愛情故事。安普賢飾演JK Power Energy 健身公司的代表「宣在奎」，身材魁梧+刺青風格，讓人有壓迫感，但實際上熱情開朗、體貼且心地溫暖的男人。李主儐飾演新秀高中的交換老師「尹春」，帶著不可磨滅的傷痛從首爾來到鄉下的她，透過與宣在奎一次次的接觸互動，漸漸敞開心扉露出幸福的微笑。

《Spring Fever》安普賢、李主儐(tvN YouTube 預告)

37歲安普賢近幾年陸續演出眾多夯劇，包括《梨泰院Class》、《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《軍檢察官多伯曼》、《柔美的細胞小將2》、《獵鑽緝兇》、《今生也請多指教》、《財閥X刑警》等作品，新作也將以《Spring Fever》、《神之珠》等電視劇作品回歸！安普賢在《Spring Fever》飾演JK Power Energy 健身公司的代表「宣在奎」，在公開的劇照海報中，安普賢破格打造「刺青包手」造型！宣在奎的形象身材魁梧+刺青風格，讓人有壓迫感，甚至還有人以為他混黑道幫派，但實際上宣在奎體貼又擁有溫柔善良的心，是個溫暖又幽默的男人。

《Spring Fever》安普賢劇照

36歲李主儐先前曾出演《前輩，那支口紅不要塗》、《紙房子：韓國篇》、《醫法刑事》、《月水金火木土》、《戀愛大戰》、《離婚保險》、《十二使者》等作，而李主儐先前在《淚之女王》飾演「千多惠」演出也讓觀眾印象深刻！李主儐在最新作《Spring Fever》飾演「尹春」為新水高中的交換教師，在首爾經歷無法治癒的傷痛後來到鄉下新水邑，遇到宣在奎後開始敞開心扉露出笑容！安普賢與李主儐將演繹截然不同的反差人設，碰撞出充滿趣味又心動的甜蜜羅曼史！《Spring Fever》確定將在2026/1/5首播！

《Spring Fever》李主儐(tvN YouTube 預告)

