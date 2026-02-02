2026新加坡航展開幕晚宴 顏金勇：航空產業持續復甦

記者王子昌、謝承宏／新加坡報導

第10屆新加坡航展明日將正式登場，主辦方今（2）晚在金沙酒店盛大舉辦開幕晚宴，邀請新加坡副總理顏金勇發表演講，強調航空與航太領域是推動新加坡經濟成長的雙引擎，兩者相輔相成；而2026年新加坡航展亦將吸引來自50個國家、1000多家公司共襄盛舉。

顏金勇表示，航空領域持續在後疫情時代中復甦，據國際航空運輸協會預估，航空產業將於2026年實現410億美元的淨利潤，創下歷史新高；而亞太地區航空客運量與貨運量，亦較去（2025）年增長逾7%以上。這屆航展參與國家橫跨亞太、歐洲及美洲，展區規模為歷屆之最，更凸顯新加坡航展在全球影響力的深度與廣度持續擴大。

顏金勇指出，今年新加坡航展進一步開創「太空峰會」，邀集各國政府與產業代表，共同擘劃未來太空科技、關鍵基礎設施與投資評估的發展藍圖，並將新加坡定位為亞太地區太空倡議與國際協作的核心樞紐；此舉不僅體現新加坡航展創辦以來的初衷，也彰顯其作為國際平臺，促成全球領袖與夥伴，攜手因應當前以及未來挑戰。

第10屆新加坡航展明日正式登場，主辦方今（2）晚在金沙酒店盛大舉辦開幕晚宴，邀請新加坡副總理顏金勇發表演講。（記者謝承宏攝）