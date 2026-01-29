2026新包關鍵字：輕盈、實用！FENDI、Dior、Delvaux…最值得投資的5 款百搭精品包
2026年春夏新款精品包，各大品牌不約而同把重點放在輕盈感、實用度與風格並存。以下這5款新包，不只外型美，還能每天陪你通勤、開會、約會、旅行的靈魂隊友！
新款精品包：FENDI Way
FENDI Way 可以說是日常優雅的模範生。這款在 2026 春夏大秀亮相的肩背包，用更柔和隨性的方式詮釋奢華，沒有過多張揚，卻處處是細節。俐落的梯形包型在大容量與精緻設計之間拿捏得剛剛好，完全懂現代女性一天要在健身房、辦公室與咖啡廳之間切換的節奏。可調節提把讓肩背更自在，側邊的小掛勾還能自由加上吊飾，低調中偷偷展現個人風格。
新款精品包：DIOR CIGALE
DiorCigale包則是走建築美學派。靈感來自 Christian Dior 1952 年的禮服線條，透過 JonathanAnderson的重新解構，讓經典變得俐落又現代。小牛皮材質搭配精準線條，展現Dior一貫嚴謹卻不無聊的工藝精神，低調卻極有存在感。
新款精品包：DELVAUX Brillant Tempo S
喜歡經典又想要一點輕快感的人，DELVAUXBrillant Tempo S 絕對會打中你。承襲品牌數百年的匠心底蘊，卻以更小巧柔和的比例呈現，選用柔軟皮革與山羊麂皮內裡，在結構與觸感之間取得完美平衡。從沉穩中性色到明亮粉彩色調，不論手提或斜背，都能隨心切換。
新款精品包：Valextra Iside Editor
Valextra Iside Editor，名字就已經說明一切。這是一款為靈感與現實生活而生的包，修長包身能輕鬆收納雜誌、A4 文件甚至小型筆電，卻依然維持俐落比例。手提、肩背或夾在手臂下都好看，再加上可拆卸調節的背帶設計，完美對應工作、旅行與日常的快速切換。
新款精品包：Jimmy Choo BAR HOLDALL
Jimmy Choo 全新亮相的BAR HOLDALL，則是把旅行袋變得時髦這件事做得很到位。柔軟皮革搭配流暢輪廓與標誌性Bar五金，空間大卻不顯笨重，肩背解放雙手，內部收納也相當實用。
