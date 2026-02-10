2026新化年貨大街登場 黃偉哲發紅包與民同樂迎金馬年

▲市長黃偉哲今(10)日出席「2026歡慶臺南年－新化年貨大街」開幕儀式，為活動揭開序幕，活動首日湧入大量採買年貨人潮。

【記者 劉秋菊／台南 報導】「2026歡慶臺南年－新化年貨大街」今(10)日於新化老街及大目降廣場登場，活動首日即展現超高人氣，湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲親自出席開幕儀式為活動揭開序幕，隨後發送紅包給現場民眾，讓大家提前感受濃厚的新春氛圍。

▲市長黃偉哲發送「金馬伍吉」小紅包給新化年貨大街購物民眾。

黃偉哲表示，新化年貨大街已邁入第15年，成為台南迎接農曆新年的重要代表性活動，不僅成功帶動地方商機與觀光人潮，也讓市民在熟悉的街區感受年節氣息。

黃偉哲指出，台南向來以人情味與多元美食聞名，新化年貨大街更是年節採買首選品牌，不論是走馬看花感受熱鬧氛圍，或細細品味在地年貨特色，都值得民眾親自走一趟，誠摯邀請全國民眾來採買，一同迎新納福。

經濟發展局表示，2026新化年貨大街有150家美食及年貨攤商參與，結合金馬年的意象，現場除有豐富的年貨市集與表演內容，更推出多項互動好康活動，包括年貨大街限定抽獎，有電動機車、五星級酒店住宿券等各式好禮。

此外，活動期間營業時間從中午12時一直到晚間9時，讓消費者可以慢慢逛。每日晚間武德殿廣場也會定時降下「新春瑞雪」，營造白天逛街、夜晚漫遊的節慶氛圍。

值得一提的是，今年活動特別設置台南超人氣IP角色—10米高「菜奇鴨」與夜光「夜奇鴨」充氣偶，成為現場最吸睛的打卡焦點。民眾只要於年貨大街消費後，加入成為臺南購物節會員，掃描數位行銷券登錄消費金額，並與「菜奇鴨」、「夜奇鴨」兄弟打卡合影，即可獲得限量「馬年紀念臺味啤酒杯」，數量有限、送完為止。

▲市長黃偉哲親切與市民互動合影。

台南市政府表示，市府團隊已提前完成交通動線與周邊停車規劃，並加強食品安全與環境整潔管理，讓民眾能夠買得安心、逛得盡興。

新化年貨大街活動將持續至2月15日，誠摯邀請全國民眾走進新化、採買年貨、欣賞表演、拍照打卡，感受最熱鬧、最有年味的台南新春氣氛。更多詳盡、完整資訊將即時更新在新化年貨大街活動粉專(https://www.facebook.com/Tainan.Lunar.New.Year.Festival)與經發局官網(https://economic.tainan.gov.tw/)。

今日開幕活動是由金曲歌王施文彬獻唱，以熟悉動人的歌聲為活動拉開序幕。立委陳亭妃、台南市議會副議長林志展、市議員李偉智、余柷青、陳碧玉，以及立委林俊憲服務處代表、各議員服務處代表均到場與民眾同享迎春喜氣。（照片記者劉秋菊翻攝）