2026新北大戰！蘇巧慧.劉和然「互動冷」 李四川傳團隊成形

2026新北市長選舉，各黨積極備戰。民進黨提名立委蘇巧慧參選，但國民黨方面，至今沒確定人選，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也有意參選，今(16)日他和蘇巧慧同場出席活動，不過互動很冷。至於日前國民黨主席鄭麗文透露，與民眾黨主席很快就會見面，黃國昌今天也證實，兩黨主席下週就會正式公開會面。

同場活動遇上新北市副市長劉和然，民進黨立委蘇巧慧主動握手先禮後兵，在確定由選對會推派出戰2026新北市長，蘇巧慧持續勤跑新北基層，頻頻遇到未來選戰可能的競爭對手。

立委(民)蘇巧慧說：「不只是劉和然副市長，甚至是李四川副市長也都有相遇到，那我覺得大家都互相非常的尊重，而且是友善，市政事務上，應該都還是可以彼此交換意見。」

不管誰來都歡迎，但相較綠營定於一尊，國民黨方面除了台北市副市長，李四川被點名，甚至傳出競選團隊已經成形，同樣有意接棒侯友宜的劉和然，日前更釋出定裝畫面備戰意味濃。

新北市副市長劉和然說：「服務這個城市，我覺得這是樂觀其成，不是只有藍白，其實藍白綠，或許在政治理念上有些差異，可是回到市政的治理，大家應該一起合作。」

不分顏色共同合作，難道也包含「藍白合」嗎？尤其國民黨主席鄭麗文日前透露，已經和民眾黨進行聯繫，在野領袖峰會何時再上演？民眾黨主席黃國昌說：「跟鄭主席的會面，下個禮拜就會正式舉行，會全程公開，兩個黨針對讓台灣更好的合作上面，彼此的一些想法。」外界關注2026地方選舉藍白合不合，「鄭黃會談」下週登場勢必牽動兩黨選戰布局。

