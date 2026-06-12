2026新北天際影展啟航！在三萬呎高空享受台灣感動 長榮航把台灣軟實力帶到國際
「2026新北天際影展」啟航。新北天際影展邁向五週年，持續與長榮航空合作。即日起，長榮航空機上片單，將會輪番播放「新北市紀錄片獎」的獲獎紀錄片，讓更多海外觀眾看見新北紀錄片的無限魅力。
「2026新北天際影展」啟航！新北市政府攜手長榮航空，周四(6/11)宣布第5屆「新北天際影展」開跑。新北市紀錄片獎優選作品，將會長榮航空全球航線的機上娛樂系統，呈現給全球旅客。
透過長榮航空在天空的專屬雲端平台，得以讓新北紀實影像隨航線飛向全世界，並持續串起不同文化交流，讓更多海外觀眾看見新北紀錄片的無限魅力。
長榮航空將台灣紀錄片帶到國際
新北市長侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」創辦16年，秉持不限題材、不限地域及尊重創作者的精神，陪伴無數導演從新北走向國際。侯友宜也特別感謝長榮航空支持新北天際影展，一同攜手邁入5週年。
長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空除提供安全舒適的飛行服務，同時也非常重視文化推廣與企業永續，這五年來「新北天際影展」已成為許多旅客期待的機上片單，累積許多好評，向世界展現台灣軟實力。
長榮航6月底飛向華盛頓 影展抽獎活動開跑
長榮航空持續拓展版圖，隨著6月26日即將開航的「台北－華盛頓」直飛航線，未來會有更多的全球旅客能在三萬英呎高空，透過「新北天際影展」感受到新北紀錄片獎無所不在的感動及台灣紀錄片的多元視角。
新北市新聞局補充，新北天際影展邁向第五週年，今年特別推出網路抽獎活動，民眾只要至「感動，無所不在！」Facebook粉絲專頁參與線上互動，就有機會獲得由新北市政府及長榮航空提供的多項精美好禮，邀請大家一起在線上線下感受紀錄片帶來的深刻感動。
天際影展檔期一次看
新北市新聞局說明，「2026新北天際影展」共精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，並分四個檔期陸續上架。
5月：吳星螢導演《叛逆未亡人》、徐仲彥導演《讓蜜蜂回家》、張緯誌與林意婷導演《八歲K9》。
7月：李亦軒導演《不完美告別》、巫致潔導演《浮巢》、蔡佳璇導演《我們的成年禮》
9月：王安民導演《高山遊民》、葉蔭龍與黃婷鈺導演《邊境．編織》、鄭博元導演《僑樑》
11月：由李美儀導演《移動擂台》、陳蔚慈導演《再見小學》及龔萬祥導演《小劇人》
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