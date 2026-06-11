2026新北天際影展啟航 慶祝五週年推線上抽獎

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【記者葉柏成／新北報導】「2026新北天際影展」正式啟航，新北市政府新聞局今（11）日攜手長榮航空共同舉辦記者會，宣布第5屆新北天際影展上線啟動，新北市紀錄片獎優選作品將持續透過長榮航空全球航線機上娛樂系統播映，讓台灣紀錄片飛向國際。此外，為慶祝第五週年，推出線上抽獎活動，將有機會獲得新北市政府及長榮航空提供的精美好禮。

侯友宜市長表示，「新北市紀錄片獎」創辦16年來秉持不限題材、不限地域與尊重創作者精神，陪伴無數影像工作者從地方走向世界。今年邁入第五屆天際影展，感謝長榮航空再度合作，透過高空雲端平台讓新北紀實影像跨越國界，促進文化交流，也讓更多國際旅客看見新北多元故事與人文厚度。

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《圖說》第5屆新北天際影展上線啟動記者會合影，右三新聞局長李利貞。〈新聞局提供〉

長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空長期重視文化推廣與企業永續發展，「新北天際影展」已成為機上娛樂深受旅客期待的內容之一。今年適逢第五年合作，作品持續獲得國際旅客好評。隨著6月26日即將開航「台北－華盛頓」航線，未來將有更多全球旅客在三萬英呎高空欣賞台灣紀錄片魅力。

新聞局長李利貞表示，「2026新北天際影展」共精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，分四梯次於機上系統上架播映。包括5月《叛逆未亡人》《讓蜜蜂回家》《八歲K9》；7月《不完美告別》《浮巢》《我們的成年禮》；9月《高山遊民》《邊境．編織》《僑樑》；11月《移動擂台》《再見小學》《小劇人》，透過多元題材展現台灣紀錄片創作能量。

《圖說》，新北市紀錄片獎優選作品導演參予第5屆新北天際影展上線啟動記者會合影。〈新聞局提供〉

她進一步說明，為慶祝第五週年，特別推出線上抽獎活動，即日起民眾參與「感動，無所不在！」臉書粉絲專頁互動，即有機會獲得新北市政府及長榮航空提供之精美好禮，邀請民眾一同在線上與空中共享紀錄片感動時刻。