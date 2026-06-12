2026新北天際影展啟航 第5度攜手長榮航空飛向世界

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新聞局說明，「2026新北天際影展」共精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，分四個檔期陸續上架。(圖:新北市政府新聞局提供)

▲新聞局說明，「2026新北天際影展」共精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，分四個檔期陸續上架。(圖:新北市政府新聞局提供)

台灣紀實影像再度翱翔天際！新北市政府新聞局十一日攜手長榮航空舉辦記者會，正式宣布第五屆「二０二六新北天際影展」開展。歷年來榮獲「新北市紀錄片獎」的優選作品，將持續登長榮航空全球航線的機上娛樂系統，讓台灣的軟實力與多元文化視角，在三萬英呎的高空中向國際旅客展現。

新北市長侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」創辦十六年來，始終秉持不限題材、不限地域及尊重創作者的精神，陪伴無數導演從新北走向國際。今年非常感謝長榮航空再度支持新北天際影展，雙方攜手邁入第五週年，透過這天空中的專屬雲端平台，讓新北紀實影像隨航線飛向全世界，並持續串起不同文化交流，讓更多海外觀眾看見新北紀錄片的無限魅力。

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長榮航空總經理孫嘉明則指出，長榮航空除了提供安全舒適的飛行服務，也非常重視文化推廣與企業永續。這五年來「新北天際影展」已成為許多旅客期待的機上片單，並持續累積好評。他透露，長榮航空持續拓展版圖，隨著六月二十六日即將開航的「台北－華盛頓」直飛新航線，未來將有更多的全球旅客能在高空中，感受到台灣紀錄片無所不在的感動。

新北市新聞局說明，「二０二六新北天際影展」共精選十二部歷年優選作品，並依年度分為四個檔期陸續上架。五月率先推出《叛逆未亡人》、《讓蜜蜂回家》及《八歲K九》；七月由《不完美告別》、《浮巢》與《我們的成年禮》接力；九月播映《高山遊民》、《邊境．編織》及《僑樑》；十一月則由《移動擂台》、《再見小學》與《小劇人》壓軸登場，引領全球旅客感受新北紀實影像厚實的情感底蘊。

新聞局補充，為慶祝天際影展邁向第五週年，今年特別推出網路抽獎活動，即日起民眾只要至「感動，無所不在！」臉書粉絲專頁參與線上互動，就有機會獲得由新北市政府及長榮航空提供的多項精美好禮，邀請大眾一同感受紀錄片帶來的深刻感動。