2026新北市紀錄片獎徵件1/1開跑 資金與行銷全方位扶植創作者

新北市政府新聞局二十八日公布二０二六新北市紀錄片獎徵件辦法，優選影片將獲得三十五萬元拍攝基金，前三名及評審團特別獎得獎者可再分別獲得10萬、8萬、六萬及三萬元獎金。新北市新聞局長李利貞表示，新北市從資金、製作、行銷提供紀錄片工作者全方位協助，扮演紀錄片創作者最堅強後盾。

李利貞表示，新北市紀錄片獎明年將邁入第十六年，多年來發掘紀錄片潛力作品，同時邀請資深紀錄片導演提供製作建議，及協助作品放映、推廣，迄今已扶植超過一百四十位導演、逾一百五十部作品，已成為台灣紀錄片的搖籃。二０二六新北市紀錄片獎持續秉持「不限地域、不限主題、版權回歸導演」精神，致力成為台灣紀錄片工作者最友善、最開放自由的徵件平台。

新聞局指出，二０二六新北市紀錄片獎也持續與「看見．齊柏林基金會」合作設立「齊柏林環境紀錄獎」，邀請以台灣環境議題為內容的紀錄片投件，期望共同透過影像的力量，喚起社會對環境永續的關注，歡迎所有影像工作者踴躍投件。

新聞局補充，此次徵件於二０二六年一月一日起開跑，收件至三月二日截止，參賽文件包括提案企畫書、三分鐘以內企畫案影片片花及導演影像作品精華等。更多資訊請搜尋官方網站，或於臉書搜尋「感動，無所不在」。