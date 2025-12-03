2026新北市長之戰...李四川首度鬆口：我當然要參加初選 符合1條件就承擔

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

2026新北市長選戰備受關注，國民黨內呼聲最高的台北市副市長李四川今（3）日首度鬆口參選意願。李四川在接受媒體人黃暐瀚專訪時明確表示，若國民黨啟動初選並需要他登記時，「我當然要參加初選」；就算藍白未來協商後，國民黨需再與民眾黨進行初選，他也會參加。他強調，若多輪初選下來，新北市民認為他應該承擔，他不會排斥投入選戰。

2026新北市長選戰，國民黨內呼聲最高的台北市副市長李四川今（3）日首度鬆口參選意願。（圖／記者方炳超攝）

最新民調顯示，李四川在多個組合中皆占上風。與黃國昌的互比中，李四川獲得62％支持，明顯領先黃國昌的21.4％；國民黨另一可能參選人劉和然對比黃國昌，劉和然也以48.8％領先黃國昌的29.8％。至於李四川面對民進黨立委蘇巧慧時，一對一支持度為47.1％比37.1％，超前10個百分點。

在三腳督情境下，李四川依然居冠，民調顯示，李四川支持度39.1％，領先蘇巧慧的35.7％及黃國昌的16.1％。主持人黃暐瀚直言，從民調可得出的結論是「李四川贏」，並追問他是否因此要參選。李四川回應，從未把自己視為政治人物，但並非做工程的人就對社會沒有責任感，只是不太適合台灣的選舉文化。

談到黨內程序，李四川指出，自己沒有親自參選過，但長期參與輔選也當過黨秘書長，理解制度有機制，若黨內啟動初選，他就必須參與，自己的原則是不會到處喊「我要去跑（選舉）。」

李四川回憶，自民國96年10月便到台北縣服務，後來升格新北市，他在板橋居住十多年，所有友人的婚喪喜慶有空就會到，不能去也會以電話表達心意。他認為現在選舉的討論重點在於「新北市現在到底還要什麼？這個市長去，要把新北帶到什麼樣的新北市？」

