2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好

政治中心／施郁韻報導

2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。

下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，民進黨選對會提名蘇巧慧參選2026新北市長，國民黨將派出誰出戰，也備受矚目，劉和然公開形象照，宣示「準備好了。」藍營同樣呼聲也高的李四川，盛讚兩人都是優秀人選，若劉和然有意承擔，他則樂觀其成。

黃國昌日前表示，明年2月1日成立競選辦公室，在國會、民眾黨工作之外，都盡量找出時間，按部就班往前推進，「我個人爭取代表民眾黨參選新北市長，這方向不會有任何改變，我們有最大誠意、善意，但不會永遠在做的事情只是等待」。

《壹蘋新聞網》以「2026新北市長選戰，李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然，你支持誰？」為題發起投票，投票為一人一票，投票時間至11月13日下午3點截止。

截至9日早上9時，目前有超過1萬4000人參與投票，在4人之中，蘇巧慧獲得37.9%的網友支持，最被看好，第二名為李四川，獲得35.2%的網友支持，黃國昌10%、劉和然1.3%。另外有14.3%網友都不支持、1%網友沒意見。



