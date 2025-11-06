2026新北市長對決蘇巧慧！李四川傳最快月底宣布參選
2026年雙北選戰逐漸白熱化，民進黨選舉對策委員會拍板，徵召立委蘇巧慧參選新北市長。對此國民黨籍新北市議長蔣根煌透露，台北市副市長李四川最快月底宣布參選新北市長，不過於此同時，現任新北副市長劉和然臉書粉專也換上新照片，備戰意味濃厚。
蔣根煌表示，李四川若代表藍軍參選新北市長，勝選機會大，也是地方議員期待的母雞。等到處理輝達設總部告一段落，李四川出戰新北最快月底會明朗。國民黨台北市議員秦慧珠質詢時提到，輝達總部落腳台北市，李四川功不可沒，是否成案後能放心去選新北市？李四川妙答，「我每天回新北市，但不是選市長，是回家睡覺。」
媒體人吳子嘉在《董事長開講》網路直播節目中分析，國民黨推出的候選人會是李四川，他認為李四川選新北100%會贏會成功，因為台北市長蔣萬安會和李四川雙北聯手一起打仗。至於蘇貞昌的力量在新北是過去了，蘇巧慧這次的選戰，以派系的力量來看，黨內的整合會是一個非常大的工程。吳子嘉指出，蘇貞昌雖然當過縣長好幾任，但卻輸給新北市長侯友宜好幾十萬票，雖然蘇貞昌當行政院長時有照顧到新北市一些事情，但對侯友宜的打壓卻沒有輕鬆過。
身兼民進黨主席的賴清德總統表示，對明年地方選舉只有一個目標，全黨團結，舉薦卓越優質的縣市長人選，共同為台灣打拚。賴清德指出，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。
民進黨選對會昨（5日）討論明年縣市長提名，苗栗縣以縣議員陳品安、雲林縣以立委劉建國出線機會高。縣市長三個初選區嘉義縣、台南市、高雄市，將在10日至14日辦理初選登記。
