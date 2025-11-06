【論壇中心／綜合報導】2026新北市長選戰即將開打，民進黨選對會昨（5）日決定，建議提名立委蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧表示「我已做好準備承擔重任」，將會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人，一起打贏2026選戰。至於國民黨的人選方面，有藍營人士表示「李四川最快月底宣布」，不過，李四川今日回應，不知道蔣根煌是從哪裡來的訊息，現階段工作以輝達為主，選舉的事沒有比輝達進駐台北重要，也恭喜屏東的女兒蘇巧慧被民進黨提名。

民進黨台北市議員簡舒培今日在《頭家來開講》節目中表示，目前台北市與輝達的問題，全部都是李四川在處理的，至於與輝達的進展到甚麼樣的程度，為何媒體會知道得一清二楚，肯定全部都是李四川在放風聲，至於為何要一而再再而三的放風聲，就是為了要「藉由輝達來墊高自己」，並且提醒外界「第一個搞定輝達的就是我李四川」，而有了「李四川有本事搞定輝達」這個氛圍後，他當然就成為新北市國民黨最優的候選人，簡舒培指出「李四川絕對想選」，否則輝達這一局，就無需這樣操作，在與輝達交涉的整個過程當中，都是李四川出來說明，這樣就會有聲量，營造給外界「看到輝達就看到李四川」的印象，李四川只要繼續抱住輝達這個議題，就會被大家看見，「這就是李四川在操作的邏輯」。

除了李四川之外，國民黨目前可能人選，除了動作最為積極，傳為侯友宜屬意接班人選的現任新北市副市長劉和然外，還有國民黨立委洪孟楷也曾被黨內點名是適合人選，而對此，洪孟楷表示「不管什麼位子為新北就是好位子」。





原文出處：頭家講(影)／2026新北市長戰 國民黨派李四川？綠議員指他用「這事」來造勢

