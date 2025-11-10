2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%

政治中心／施郁韻報導

下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。

民進黨選對會提名蘇巧慧參選2026新北市長，國民黨將派出誰出戰備受矚目，劉和然公開形象照，宣示「準備好了。」藍營同樣呼聲也高的李四川，盛讚兩人都是優秀人選，若劉和然有意承擔，他則樂觀其成。

《壹蘋新聞網》近日發起網路投票，以「2026新北市長選戰，李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然，你支持誰？」為題，投票時間至11月13日下午3點截止。

截至今早10時，目前有超過2萬3400人參與投票，蘇巧慧以39.5%拿下第一，第二名為李四川獲得35.4%支持，黃國昌9.8%、劉和然1.2%墊底。另外有13.2%網友都不支持、0.8%網友沒意見。

網路投票曝光後，「打馬悍將粉絲團」臉書發文表示，「其實仔細想想，黃國昌突破民眾黨4%基本盤，有10%其實已經很高了」、「趕快出來選啊，我超想看血流成河的」、「不可能！他是可是自覺最佳人選！」



