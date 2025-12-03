2026新北市長藍營爆內戰?李四川鬆口:會登記國民黨初選

民視新聞／綜合報導

2026新北市長選戰升溫，民進黨蘇巧慧確定征戰，倒是藍營是否爆發內戰引發關注，國民黨劉和然有意參選，而呼聲很高的李四川，周三晚間也表態，首度鬆口說，要是市民要他承擔，他就會登記初選。

台北市副市長李四川：「如果說這個黨裡面，他要有初選，那我當然要去跟人家參加初選。」國民黨李四川，上網路節目，和資深媒體人黃暐翰對談，首度鬆口表態，可能登記新北市長初選。台北市副市長李四川：「我們新北市的市民，原則上認為，我該要去承擔，我絕對不排斥，那我也會去參與如果說要去初選，要我去登記我也會去登記。」

2026新北市長藍營爆內戰？ 李四川鬆口「要我登記初選我會去」。

把球拋給市民，國民黨李四川有望出線，面對剛確定征戰的民進黨蘇巧慧來勢洶洶，外界喊話李四川該早點辭掉台北市副市長一職，投入選戰，川伯這樣回應。台北市副市長李四川被黃暐瀚問到初選，李四川他表示這些程序的那種狀況，那要我承擔的時候，我一定會辭掉，台北市的副市長，因為不要給人家感覺，你在台北市...，（你是說開始初選），（川哥你是要登記初選），（你就會辭掉對不對），照道理應該是要這樣。

2026新北市長藍營爆內戰？ 李四川鬆口「要我登記初選我會去」。

畢竟過去侯友宜三月才開始選舉，朱立倫則是到五月才衝刺，李四川認為不需要這麼早。不過看看對手，民進黨蘇巧慧早在一年前選上新北市黨部主委就表態競選，上個月26號確定代表綠營征戰，立委蘇巧慧起步早、團隊已成型，反觀藍營，新北市副市長劉和然有意參選、李四川鬆口願意承擔市民期望，是否也意味著藍營內戰一觸即發，民眾黨黨主席黃國昌，悄悄布局新北，日前帶子弟兵發高麗菜，藍白會不會整合外界都關注。





民眾黨黨主席黃國昌vs.記者：「（主席想要問一下），（今天川伯有直播），（他針對新北...）。」藍綠白三腳督會不會成形變數很多，不過也提早讓2026新北市長選戰越打越激烈。

