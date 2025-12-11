【論壇中心／綜合報導】2026地方選舉倒數，外界關注藍白兩黨是否會合作，而民眾黨主席黃國昌日前表態有意爭取新北市長大位，根據週刊報導，黃國昌要把新北議員提名當「嫁妝」，力推自己的「金釵團」，倘若下一屆新北市議會「藍綠不過半」，民眾黨便可待價而沽，而黃國昌說不定還能當副市長，不過，民眾黨對此消息表示是不實傳聞。

資深媒體人鄭佩芬今日在《頭家來開講》節目中指出，侯友宜其實是支持劉和然，雖然目前看來民調是李四川領先，但在分析民調時經常會說領先要領先10%以上，因此問題在於，李四川是否真的有那麼穩當？鄭佩芬表示，黃國昌現在就是挾著小草的威力，他認為只要民眾黨席次夠就能當關鍵少數，而且國民黨主席鄭麗文擺明就是要藍白合，鄭佩芬笑說，自己經常罵國民黨「沒出息」，連「單獨過半」也沒有辦法，台北市議長戴錫欽喊說國民黨在北市議會就是要單獨過半，但是在新北勢，倘若沒有侯友宜的支援，國民黨是否能在議員席次單獨過半都是個問題，因此黃國昌才能趁這個機會去勒索。

國民黨議員李明賢透露，預估李四川明年三、四月下會期開議前就會去選，且新北已有很多議員，已經將看板弄好了，不過，日前民眾黨秘書長周榆修曾表示，希望最晚能在明年3月前，能確定民調整合方式，「火車時間到了就開走了」，究竟新北市長這局是否會藍白合，外界都在關注。

原文出處：2026新北市長藍白合不合？媒體人指出「這關鍵點」

