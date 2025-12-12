2026新北市長藍白合？吳子嘉驚爆：99.9%是「這人」出戰

政治中心／劉宇鈞報導

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。對於新北藍白合的議題，媒體人吳子嘉說，李四川出線的機率是99.9%。

吳子嘉11日晚間開直播與網友談論時政，有網友詢問「新北藍白到底會派誰出來？」，吳子嘉回應，新北藍軍一定是李四川，他是有做民調的，「我下禮拜把民調告訴你」，他現在開始每個月都有做新北市選戰的民調，可是他都沒有特別公開。

吳子嘉提到，目前國民黨跟民眾黨還有整合的問題，另外也還有初選的問題，所以他做的民調是內部參考用，在內參的情況之下，李四川當然第一名、遙遙領先，而黃國昌則是輸很多，所以黃未來要如何跟國民黨「藍白合」，他也不知道。

吳子嘉強調，黃國昌雖然擁有全國知名度，但在新北市確實是輸很多，黃的民調數字跟也有意參選的新北市副市長劉和然差不多，可是與李四川「差一大截」，「請你放心，李四川出來的機會應該是99.9%」。

