2026新北市長藍白誰出線？吳子嘉點名這1人輸很多

2026地方選舉倒數，各陣營已陸續開始布局，外界持續關注6都縣市長人選，其中在新北市部分，民進黨將由蘇巧慧出馬；國民黨部分，新北副市長劉和然近期動作頻頻，台北市副市長李四川呼聲也相當高；至於日前表態參選的民眾黨主席黃國昌，是否會真的與國民黨「藍白合」更引發外界關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉揭露最新內參民調，點名「這1人」雖然知名度高，但在新北卻輸很多，幾乎篤定是「他」出戰。





吳子嘉被問到新北市長選舉是誰出線，大膽預測「一定是李四川」。（圖／翻攝Youtube頻道《董事長開講》）





吳子嘉在網路節目《董事長開講》，被網友們問到「新北藍白到底會派誰出來？如果是黃國昌機會大，我要趕快安排假期去郊遊了，不會去投票」，他表示新北藍軍一定是李四川出來參選，並指出自己其實有做民調，甚至喊話網友「我下禮拜把民調告訴你」，透露現在開始每個月都有做新北市的民調，但都選擇不公開。

吳子嘉認為李四川出來的機會應該是99.9％。（圖／民視新聞網）





吳子嘉認為，現在國民黨跟民眾黨還有整合、初選的問題，「所以我做的民調是做內部參考，用那內參用的情況之下，『李四川當然第一名』」；至於黃國昌，他則表示「輸很多啦」，雖然不曉得藍白合究竟會怎麼合，但黃國昌在全國知名度很高，新北卻輸很多，表示「他的民調跟這個跟這個跟劉和然差不多」，接著更是自信說道「所以請你放心，李四川出來的機會應該是99.9％」。

吳子嘉表示黃國昌在全國知名度高，但在新北卻輸很多。（圖／民視新聞網）

事實上，台北市副市長李四川日前談到新北市長選舉一事，曾鬆口表示「願參加初選」不過日前他卻自爆，到目前都還沒收到國民黨中央徵詢，加上太太、全家都反對參選，讓李四川至今不敢請辭，專心投入選戰，但還是上廣播，大談政績，持續暖身。





