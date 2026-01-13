2026新北市長誰出征？ 鄭麗文：「這時間」提名、啟動藍白合

針對2026新北市長人選，國民黨主席鄭麗文今（13）日受訪表示，希望在農曆年前完成提名作業，之後會啟動藍白協商機制共推人選。（圖：國民黨提供）

2026新北市長選戰，民進黨已提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也表態參戰，至於國民黨由誰出征？國民黨主席鄭麗文今（13）日受訪表示，希望在農曆年前完成提名作業，之後就會啟動藍白協商機制，或透過民調等類初選方式，藍白合作、共推人選。

今適逢先總統蔣經國逝世38周年，鄭麗文今上午赴桃園大溪陵寢獻花致意。鄭麗文接受媒體聯訪表示，國民黨中央黨部和地方黨部，一直針對新北市長人選積極協調溝通，就她所知，目前還算非常順暢，因此，可望透過內部協調產生人選，若一切順利，「自然希望能夠在農曆年前完成提名作業」。

至於藍白之間的協調？鄭麗文指出，程序上就是先完成國民黨提名，民眾黨也在部分縣市有先提名，兩黨都有提名人選後，就會啟動藍白兩黨協商、協調機制，透過機制，或是公開類初選的民調等方式，完成藍白合作、共推人選。

目前國民黨新北市長潛在參選人，包括呼聲相當高的台北市副市長李四川，以及新北市副市長劉和然。傳出，國民黨預計2月14日確認新北市長參選人。媒體今追問，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5個執政縣市恐面臨「掉棒危機」，其中，又以新北市最關鍵。

鄭麗文回應，國民黨面對2026如履薄冰、戰戰兢兢，過去3、4年，每個國民黨執政縣市都交出亮眼成績單，他們當然希望持續，也希望對民進黨長期執政的南部地區有所突破。鄭麗文說，各方不同的民調、評估、預言一向都有，但現在預估年底選情尚言之過早，她強調，國民黨中央努力做兩部分，一個是黨內提名作業，另一個是循序漸進推動藍白合作，而目前藍白合作非常順暢。