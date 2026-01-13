2026新北市長誰出戰 鄭麗文證實農曆年前提名

台北市副市長李四川被藍營視為2026新北市長選舉的最強人選。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026新北市長選舉備受矚目，民進黨早已提名立委蘇巧慧、民眾黨也確定由黨主席黃國昌出戰後，如今只剩國民黨內部未產生人選。國民黨主席鄭麗文今（13日）則證實，如果一切順利，他們自然希望在農曆年前完成提名的作業。

面對2026新北市長布局，新北市副市長劉和然早已表達參選意願，但藍營內部最受期待的人選，仍是台北副市長李四川，對於兩人是否進行協調，甚至走向初選？鄭麗文說明，國民黨中央黨部和地方黨部一直在積極對新北市部分進行協調和溝通，就她所知，目前為止還算是非常順暢，因此，可望透過內部協調產生人選，如果一切順利，他們自然希望在農曆年前完成提名的作業。

廣告 廣告

至於跟黃國昌之間的協調？鄭麗文表示，當然會，程序就是如此，他們一定先完成國民黨的提名，就像民眾黨也在部分縣市先自行完成提名，國民黨在部分縣市，確定兩黨都有提名人選之後，他們就會啟動兩黨協商協調機制，透過機制或公開類初選機制、民調等，再來完全藍白合作最後如何共推人選。

媒體追問，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，若鄭麗文不拿出魄力，國民黨在2026大選可能至少得丟5縣市，並點名新北市、新竹縣、嘉義市、宜蘭縣與彰化縣的狀況。

鄭麗文回應，他們對2026如履薄冰、戰戰兢兢，因為，現在國民黨的執政成績跟版圖非常成功，國民黨執政的縣市政府在過去3、4年不敢忘記民眾的期待和支持，她也看到每個執政縣市都交出亮眼成績單，他們當然希望持續，對於已經國民黨執政的縣市繼續下去。她也多次強調，對於民進黨長期執政的，尤其南部地區希望能有所突破，所以，國民黨有信心、全力以赴、戰戰兢兢。

鄭麗文再表示，至於各方不同的民調、評估、預言一向在所都有，但今天年底投票時間還有將近一年，現在來預估年底選情還言之過早，他們只希望把每一步都做好，國民黨中央努力在做的是兩部分，一個是黨內提名作業，另一個是循序漸進順利推動藍白合作，而藍白合作目前非常順暢，他們以合作推出未來帳戶的重大政策，所以目前為止，他們對發展都是樂觀的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨嘉義縣長初選今晚執行民調！陳亭妃、林俊憲壓軸對決

藍白合還在等國民黨 黃國昌嗆賴清德不蓋社宅「芭樂票」