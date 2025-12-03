2026新北市長誰接班侯友宜？李四川鬆口：符合一條件「我就承擔」

2026九合一選舉將在明年11月28日登場，新北市選情部分，國民黨至今尚未決定人選，而台北市副市長李四川是外界點名的熱門人選之一。李四川今（3）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，他一直認為自己不是政治人物，也不喜歡選舉，「做工程的人並不是說對社會、市政沒有責任感，而是說工程人員真的很不適合台灣選舉制度。」

李四川透露，昨（2）日有國民黨議員問他什麼時候要參選新北市長，他回答，「今天是台北市的市政總質詢，談的是台北市，不要談新北市」，但對方提到「（你曾說過）要你承擔時，你也願意承擔」，李四川則表示，自己當過國民黨秘書長，如果黨內要辦初選，就會依制度參加，初選完後，如果要藍白合，也許出來的人還要再跟民眾黨辦初選，「如果新北市民原則上認為我該要去承擔，我絕對不排斥。」

廣告 廣告

李四川進一步表示，如果初選需要登記，他一定會去登記，「但是我不會類似現在的選舉說我要一直喊、去跑。」

主持人黃暐瀚提問，「明年等到國民黨新北市辦初選時，不用等人家拱，你就會去登記，比民調看自己是不是最強，是不是這個意思？」李四川回應「沒錯。」他強調，若國民黨按照制度走，就不會有「誰出來、誰就該禮讓」的問題，原則上就在機制裡做處理，這個機制以現在都是用民調，這個民調一定都是新北市市民表達意願，「如果市民表達的意願是認為我該承擔，那我就承擔。」

至於是否會辭去台北市副市長，李四川指出，一旦確定要他承擔，他一定會辭職，避免讓外界覺得他「人在台北、跑來選新北」。黃暐瀚追問，是否是在登記參加初選時就會辭職？李四川回應，照理說應該如此，不然會讓人覺得他早就打算參選。

更多風傳媒報導

