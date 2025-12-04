2026新北市長選戰！李四川首度表態：若辦初選一定會登記
[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉藍綠陸續布局，國民黨新北市人選備受關注，資深媒體人黃暐瀚表示，新北市態勢已相當明確，台北市副市長李四川在接受他訪問時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到就會去登記。
李四川接受黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，談到新北市長選舉，李四川坦言，從頭到尾都認為自己不是政治人物，有輔選過但沒有自己選過，也不是那麼愛選舉，不是做工程的人對社會沒有責任感，但很不適合台灣的選舉制度。
黃暐瀚指出，目前李四川的民調最高，就算藍白不合，三腳督也是贏；但如果李四川不參選，蘇巧慧會贏。「現在民調看來，明年新北市長選戰無論如何李四川一定贏，那李四川會不會參選？」
李四川也強調，過去當過國民黨秘書長，沒有說誰一定是他要出來，誰就要讓誰，他強調制度的重要性，尤其新北市副市長劉和然一直有在爭取，如果國民黨有辦初選，他當然會去登記初選，若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥，但他不會一直說自己要選。
至於國民黨應何時舉辦初選？李四川說，過去侯友宜是到3月才參選；朱立倫是5月9日才參選，所以他不認為需要這麼早開始，不過，黃暐瀚提到，台北市議會通常在4月開議，李四川強調，只要確定參加初選，他一定會辭掉台北市副市長的位子。
