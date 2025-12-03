2026新北市長選戰 李四川：黨若辦初選當然會登記

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市副市長李四川頻被外界點名代表國民黨角逐明年新北市長，他今天首度鬆口參選意願，表示若黨辦理初選，他當然會去登記；屆時若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥。

李四川接受網路節目「下班瀚你聊」主持人黃暐瀚專訪，今天晚間播出。黃暐瀚詢問，「現在民調看來，明年新北市長選戰無論如何李四川一定贏，那李四川會不會參選？」

李四川表示，他一直認為自己不是政治人物，也不喜歡選舉，不是因為做工程的人對社會沒有責任感，而是不適合台灣的選舉制度。

廣告 廣告

不過，李四川也提到，他曾任國民黨秘書長，理解制度的重要性，尤其新北市副市長劉和然一直有在爭取，所以如果黨有辦初選，他當然會去登記初選，屆時若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥，但不會現在就開始喊、開始跑選舉，會按照黨的機制去處理。

至於被問到國民黨應何時舉辦初選？李四川說，過去曾有選舉年的3月、5月才開始辦理相關作業，所以他不認為需要這麼早開始，不過只要確定參加初選，他一定會辭掉台北市副市長的位子，只是目前還不知道黨部的規畫。（編輯：黃世雅）1141203