2026新北市長選舉敏感？ 卓榮泰、李四川相敬如賓

行政院長卓榮泰今（28日）上午視察台北第一果菜批發市場。台北市長蔣萬安前往上海雙城論壇，副市長李四川代表出席。李四川被視為新北市長熱門人選，且聲勢領先所有可能人選，卓榮泰也曾被點名代表綠營選台北市長；兩人同台，相敬如賓；李四川起身致詞，卓榮泰立即表明坐下來講即可，兩人相視而笑。

行政院長卓榮泰、台北市副市長李四川（右）兩人相敬如賓。（中天新聞）

卓榮泰先隨賴清德總統赴台北圓山飯店出席客家活動，再赴台北第一果菜批發市場視察；行政院秘書長張惇涵、農業部長陳駿季、發言人李慧芝陪同出席。台北市政府方面，因市長蔣萬安一早搭機赴上海參加雙城論壇，因此副市長李四川代表出席；另台北農產運銷公司董事長楊鎮浯、立委吳沛憶都到場。

2026縣市長選舉在即，李四川一直被視為國民黨內熱門人選之一，目前尚未投入競選行程，但聲勢已領先檯面上藍綠白所有人選。

台北市副市長李四川起身準備致詞，行政院長卓榮泰立即請他坐下來講即可。（中天新聞）

另方面，卓榮泰雖已表示不會投入2026地方選舉，但月前也曾被外界點名代表民進黨參選台北市長，因此兩人今天見面，似乎略顯敏感。

李四川起身致詞時，坐在一旁的卓榮泰立即用手攔下，表明李坐下來講即可，兩人相視而笑。李四川致詞，直接開口向行政院要補助經費，以利果菜市場改建工程，完善冷鏈、拍賣系統。

行政院長卓榮泰今（28日）上午視察台北第一果菜市場。（中天新聞）

輪到卓榮泰致詞時，除因昨晚宜蘭東部海域發生芮氏規模達 7.0強震，再次提到天佑台灣，也期盼預算儘速通過，也直接指示張惇涵負責協助、溝通、協調，助台北市政府完成任務，卓、李兩人相敬如賓。

