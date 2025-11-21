【2026新北市長選舉最新民調3-1】藍綠對決下 李四川領先蘇巧慧 劉和然、黃國昌暫時落後
CNEWS匯流新聞網民意調查中心/電話調查報導
2026年縣市長選舉已經開打，CNEWS匯流新聞網備受好評的「匯流民調」專題報導正式啟動，預計在合適時間點，針對各縣市市長選舉、議員選舉等，提供調查當下最精確的民調，給予讀者參考。
2026年縣市長選舉，作為台灣最大直轄市，誰能拿下新北市長備受關注。在民進黨已經正式提名立委蘇巧慧參選，「非綠陣營」除了民眾黨主席黃國昌正式表態參選外，在新北執政的國民黨，人選仍未定，台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然都有意參選，民眾黨主席黃國昌正式宣布參選。
根據CNEWS匯流新聞網最新「新北市長選舉匯流民調」顯示，現階段若國民黨推出李四川，在一對一的對決下，李四川領先蘇巧慧10.0個百分點，而新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，現階段暫時落後蘇巧慧6.6個百分點與13.9個百分點。
調查發現，在參選人知名度上，不提示人名且可複選下，目前有23.2%新北市民知道民進黨立法委員蘇巧慧要參選新北市長，18.3%知道台北市副市長李四川有意參選，14.0%知道民眾黨主席黃國昌有意參選，5.0%知道新北市副市長劉和然有意參選，另有66.4%無明確意見。
分析四個參選人在新北市民心目中「欣賞度」看法，調查發現台北市副市長李四川有49.4%新北市民表示欣賞（19.0%非常欣賞，30.4%還算欣賞），24.5%不欣賞（17.7%不太欣賞，6.8%非常不欣賞），另26.1%無意見。
至於新北市副市長劉和然欣賞度，調查顯示，有21.9%新北市民表示欣賞（3.8%非常欣賞，18.1%還算欣賞），26.2%不欣賞（20.0%不太欣賞，6.2%非常不欣賞），另51.9%無意見。
而在民進黨立法委員蘇巧慧欣賞度上，調查發現，有34.2%新北市民表示欣賞（10.6 %非常欣賞，23.6%還算欣賞），42.6%不欣賞（22.9%不太欣賞，19.7%非常不欣賞），另23.2%無意見。
至於民眾黨主席黃國昌欣賞度，調查顯示新北市民中，有28.6%新北市民表示欣賞（ 9.4%非常欣賞，19.2 %還算欣賞），57.6%不欣賞（22.6%不太欣賞，35.0%非常不欣賞），另13.8%無意見。
分析非綠陣營三位可能候選人對決民進黨蘇巧慧，調查發現，在台北市副市長李四川對決民進黨立委蘇巧慧時，李四川現階段領先蘇巧慧10.0個百分點。調查顯示，新北市民有47.1% 支持李四川，37.1%支持蘇巧慧，15.8% 未決定。交叉分析顯示，民進黨支持者有82.1%支持蘇巧慧，10.5% 挺李四川；國民黨支持者有87.6%支持李四川，7.4%支持蘇巧慧；民眾黨支持者則有63.3%支持李四川，22.2%挺蘇巧慧。
若是新北市副市長劉和然對決民進黨立委蘇巧慧時，調查顯示，蘇巧慧現階段領先劉和然6.6個百分點。調查顯示，新北市民有41.4%支持蘇巧慧，34.8%支持劉和然，23.8%未決定。交叉分析顯示，民進黨支持者有85.7%支持蘇巧慧，6.3%支持劉和然；國民黨支持者有67.7%支持劉和然，12.0%支持蘇巧慧；民眾黨支持者則有49.0%支持劉和然，27.3%挺蘇巧慧。
若是民眾黨主席黃國昌對決民進黨立委蘇巧慧時，調查顯示，蘇巧慧現階段領先黃國昌13.9個百分點。調查顯示，新北市民有47.3%支持蘇巧慧，33.4%支持黃國昌，19.3%未決定。交叉分析顯示，民進黨支持者有92.6%支持蘇巧慧，3.4%支持黃國昌；國民黨支持者有48.0%支持黃國昌，26.8%支持蘇巧慧；民眾黨支持者則有84.3%支持黃國昌，10.7%挺蘇巧慧。
民調專家表示，整體來說現階段新北市仍是「藍略大於綠」的盤勢。即便李四川未正式宣布參選，但李四川仍可以鞏固住多數藍軍選票，民調上可領先蘇巧慧。至於同屬藍營的劉和然，受限於新北市藍營支持者對其認識不多，民調雖落後蘇巧慧，但未來若正式宣布參選，提升知名度後，民調仍有機會向上提升。
本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。
【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧
