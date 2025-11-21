【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧 13

CNEWS匯流新聞網民意調查中心/電話調查報導

2026年縣市長選舉已經開打，CNEWS匯流新聞網備受好評的「匯流民調」專題報導正式啟動，預計在合適時間點，針對各縣市市長選舉、議員選舉等，提供調查當下最精確的民調，給予讀者參考。

2026新北市長選舉，再度考驗「藍白合」。根據CNEWS匯流新聞網最新「新北市長選舉匯流民調」顯示，若藍白要共推一組候選人，國民黨李四川與劉和然民調都超過民眾黨黃國昌。而若「藍白破局」，在三強參選下，李四川雖仍略領先蘇巧慧，但蘇巧慧當選新北市長機率則大增。

廣告 廣告

調查發現，若國民黨與民眾黨合作，共推一組候選人，在李四川與黃國昌兩人比較下，調查顯示，有62.0％新北市民支持李四川代表藍白陣營參選新北市長，21.4%支持黃國昌，另16.6%未決定。交叉分析顯示，國民黨支持者有86.3%挺李四川，民進黨支持者則有65.8%挺李四川，14.4%支持黃國昌；台灣民眾黨支持者則有69.7%支持黃國昌，28.1%支持李四川，中間選民則有55.0%支持李四川，9.0%挺黃國昌。

【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧 15

而若國民黨改推劉和然，與民眾黨黃國昌相比，調查結果顯示，在劉和然與黃國昌兩人比較下，有48.8％新北市民支持劉和然代表藍白陣營參選新北市長，29.8%支持黃國昌，另21.4%未決定。交叉分析顯示，國民黨支持者有63.4%挺劉和然，民進黨支持者則有61.8%挺劉和然，12.8%支持黃國昌；台灣民眾黨支持者則有88.0%支持黃國昌，9.7%支持劉和然，中間選民則有40.7%支持劉和然，12.5%挺黃國昌。

【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧 17

若「藍白合破局」，新北市變成三黨競逐下，調查發現，若是李四川、蘇巧慧與黃國昌三人對決下，新北市民有39.1%支持李四川，35.7%挺蘇巧慧，16.1%支持黃國昌，9.1%未決定。

【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧 19

若國民黨改派劉和然參選，在劉和然、蘇巧慧與黃國昌三人對決下，現階段新北市民有39.5%支持蘇巧慧，24.6%挺劉和然，23.1%支持黃國昌，12.8%未決定。

【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧 21

整體來說，新北市目前的政黨版圖，以國民黨支持比例最高，有31.2% 新北市民政黨傾向支持國民黨，其次為民進黨，有28.4%支持民進黨，台灣民眾黨支持比例為15.5%，時代力量支持率3.3%，1.4%支持台灣基進，11.5%不偏任何政黨，8.3%未表態。

【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧 23

民調專家分析顯示，從本次民調來看，新北市整體來說還是藍的版圖大於綠，民眾黨雖是第三大黨，但目前支持率兩成不到，再加上「泛綠陣營」（民進黨、時代力量、台灣基進黨）對黃國昌「仇恨感」更高，這導致若「藍白合」比民調，即便是知名度較弱的劉和然，贏過黃國昌的機會仍較高。

不過仍需注意的是，若「藍白破局」重演三黨各自參選的局面，在黃國昌有機會穩住民眾黨一成五左右的民眾黨基本盤上，重演2024總統大選民進黨「少數當選」的可能性仍然相當高，值得「藍白」當局審慎評估是否要在新北這一局，讓「藍白合」順利成行。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【2026新北市長選舉最新民調3-1】藍綠對決下 李四川領先蘇巧慧 劉和然、黃國昌暫時落後

低頭族注意！特定姿勢後「手麻」 恐是頸椎退化與神經受壓前兆

【文章轉載請註明出處】