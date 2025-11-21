【2026新北市長選舉最新民調3-2】新北市長選舉藍白怎麼合 若共推一組 李四川與劉和然都領先黃國昌 若藍白破局三黨競逐 李四川仍略領先蘇巧慧
CNEWS匯流新聞網民意調查中心/電話調查報導
2026年縣市長選舉已經開打，CNEWS匯流新聞網備受好評的「匯流民調」專題報導正式啟動，預計在合適時間點，針對各縣市市長選舉、議員選舉等，提供調查當下最精確的民調，給予讀者參考。
2026新北市長選舉，再度考驗「藍白合」。根據CNEWS匯流新聞網最新「新北市長選舉匯流民調」顯示，若藍白要共推一組候選人，國民黨李四川與劉和然民調都超過民眾黨黃國昌。而若「藍白破局」，在三強參選下，李四川雖仍略領先蘇巧慧，但蘇巧慧當選新北市長機率則大增。
調查發現，若國民黨與民眾黨合作，共推一組候選人，在李四川與黃國昌兩人比較下，調查顯示，有62.0％新北市民支持李四川代表藍白陣營參選新北市長，21.4%支持黃國昌，另16.6%未決定。交叉分析顯示，國民黨支持者有86.3%挺李四川，民進黨支持者則有65.8%挺李四川，14.4%支持黃國昌；台灣民眾黨支持者則有69.7%支持黃國昌，28.1%支持李四川，中間選民則有55.0%支持李四川，9.0%挺黃國昌。
而若國民黨改推劉和然，與民眾黨黃國昌相比，調查結果顯示，在劉和然與黃國昌兩人比較下，有48.8％新北市民支持劉和然代表藍白陣營參選新北市長，29.8%支持黃國昌，另21.4%未決定。交叉分析顯示，國民黨支持者有63.4%挺劉和然，民進黨支持者則有61.8%挺劉和然，12.8%支持黃國昌；台灣民眾黨支持者則有88.0%支持黃國昌，9.7%支持劉和然，中間選民則有40.7%支持劉和然，12.5%挺黃國昌。
若「藍白合破局」，新北市變成三黨競逐下，調查發現，若是李四川、蘇巧慧與黃國昌三人對決下，新北市民有39.1%支持李四川，35.7%挺蘇巧慧，16.1%支持黃國昌，9.1%未決定。
若國民黨改派劉和然參選，在劉和然、蘇巧慧與黃國昌三人對決下，現階段新北市民有39.5%支持蘇巧慧，24.6%挺劉和然，23.1%支持黃國昌，12.8%未決定。
整體來說，新北市目前的政黨版圖，以國民黨支持比例最高，有31.2% 新北市民政黨傾向支持國民黨，其次為民進黨，有28.4%支持民進黨，台灣民眾黨支持比例為15.5%，時代力量支持率3.3%，1.4%支持台灣基進，11.5%不偏任何政黨，8.3%未表態。
民調專家分析顯示，從本次民調來看，新北市整體來說還是藍的版圖大於綠，民眾黨雖是第三大黨，但目前支持率兩成不到，再加上「泛綠陣營」（民進黨、時代力量、台灣基進黨）對黃國昌「仇恨感」更高，這導致若「藍白合」比民調，即便是知名度較弱的劉和然，贏過黃國昌的機會仍較高。
不過仍需注意的是，若「藍白破局」重演三黨各自參選的局面，在黃國昌有機會穩住民眾黨一成五左右的民眾黨基本盤上，重演2024總統大選民進黨「少數當選」的可能性仍然相當高，值得「藍白」當局審慎評估是否要在新北這一局，讓「藍白合」順利成行。
本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【2026新北市長選舉最新民調3-1】藍綠對決下 李四川領先蘇巧慧 劉和然、黃國昌暫時落後
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
接棒竹縣長 藍三強各有動向
新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢參選態度明確，竹一選區立委徐欣瑩鴨子划水，竹二選區立委林思銘挺過大罷免後意向若有似無，十分曖昧。反觀民進黨內部毫無動靜，外界認為若不是竹北市長鄭朝方，就是空降高知名度人士參選。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
2028藍營人選不只一人！鄭麗文澄清為「保護候選人」
國民黨主席鄭麗文上任後，最被關心的問題就是如何帶領國民黨重返執政，而對於之前曾說2028國民黨人選不只一個，是否暗指自己也有意出馬，對此鄭麗文解釋，他這樣的說法主要是為了「保護候選人」，至於他這個黨主席，則是為黨內總統候選人「鋪好路」，迎接明星走上紅毯。中天新聞網 ・ 4 小時前
藍新老拚場 綠求穩 白搶灘
台南市議員第十選區（東區）應選5席，目前除第一高票國民黨籍曾培雅將交棒給兒子歐政豪外，其餘4名現任議員都將爭取連任，競爭十分激烈。鑑於此區政黨游離票及中間選民多，本屆民進黨因高額提名3人導致分票，最後僅蔡筱薇當選，未來民進黨提名席次及「藍白合」的操作績效，都將牽動選舉結果。中時新聞網 ・ 8 小時前
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 小時前
大溪老街「蒜香豆干」只賣四種卻賣到大排長龍！豆干、豆皮、米血，每一樣都吸飽蒜香醬汁
每次去大溪老街必買的不是老阿伯現滷豆干，而是這家蒜香豆干豆皮滷味！之前經過總是排到停車場裡面，就對這家很感興趣，後來有次趁人少買了一回，放在車上滿滿蒜香味超誇張，小孩一吃就愛上，每次來大溪老街都喊著要再買的好吃滷豆干豆皮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 22 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 4 小時前